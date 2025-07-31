Brezilya'dan ABD'ye Yargı Tepkisi

BRASILIA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann, ABD'nin Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'e yaptırım uygulama kararının, "şiddet içerdiğini ve küstahça" bir önlem olduğunu söyledi.

Hoffmann, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülke başka bir ülkenin yargısına müdahale edemez. Hem yargıçla hem de mahkemeyle dayanışma içindeyiz" dedi. Hoffmann, Brezilya hükümetinin de bu durumu "saçmalık" diye nitelendirerek "tamamen reddettiğini" vurguladı.

ABD, çarşamba günü de Moraes'i Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulanan kişiler listesine almıştı. Söz konusu yasa, ABD hükümetinin yolsuzluk veya ciddi insan hakları ihlallerinden suçlu bulduğu yabancıları cezalandırmasına olanak tanıyor.

Yasa kapsamındaki yaptırımlar arasında kişilerin ABD'deki varlıklarının dondurulması, ABD dışında gerçekleştirilse bile dolar bazlı işlemlerinin engellenmesi ve kredi kartlarının iptal edilmesi yer alıyor.

Yasa ilk kez bir Brezilya Yüksek Mahkemesi üyesine karşı kullanılıyor.