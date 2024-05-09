Brezilya Devlet Başkanı, 3,6 milyar dolarlık altyapı inşa planını açıkladı

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BRASİLİA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çarşamba günü 18,3 milyar real (yaklaşık 3,6 milyar ABD doları) değerinde bir altyapı inşa planı açıkladı. Bunun 1,7 milyar real (yaklaşık 334 milyon ABD doları) tutarındaki kısmı ise afet önleme projelerine ayrılacak.

Büyümeyi Hızlandırma Programı, Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin, 100 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı fırtına ve sellerin etkileriyle boğuştuğu bir dönemde başlatıldı.

Plan çerçevesinde, federal hükümet tarafından yüksek veya çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan, toprak kaymalarının sıklıkla meydana geldiği 91 kentte şev koruması uygulanacak.

Lula da Silva, kısa süre önce meydana gelen doğal afete atıfta bulunarak, "Rio Grande do Sul'da yaşananlar tüm insanlık için bir uyarı" dedi.

Plan ayrıca afet önleme, su tedariki, gecekondu bölgelerinde kentleşme ve arazi düzenlemesinin iyileştirilmesi ile toplu taşıma filosunun güncellenmesine yönelik projeleri de içeriyor.