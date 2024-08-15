Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'da koalisyon hükümeti ya da yeni seçimler önerdi - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'da koalisyon hükümeti ya da yeni seçimler önerdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'da devam eden tartışmalara ilişkin koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimler önerdi. Lula da Silva, seçim sonuçlarının tutanaklarının açıklanmasını ve kamuoyundaki şüphelerin giderilmesini istedi.

15.08.2024 23:46
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'da devlet başkanı seçiminin ardından devam eden tartışmalara ilişkin, "koalisyon hükümeti kurulması" ya da "yeni seçimlere" gidilmesi önerisinde bulundu.

Ülkesindeki Radio T'ye konuşan Lula da Silva, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve bu sayede kamuoyundaki şüpheleri gidermelerini istedi.

Lula da Silva, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Maduro ile geçmişte oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Lula da Silva ancak Venezuela'daki kötüleşen siyasi durum nedeniyle söz konusu yakınlığın aynı düzeyde olmadığını kaydetti.

Brezilya lideri, Venezuela'daki siyasi tartışmalara çözüm bulunması için Kolombiya ve Meksika liderleriyle ile çalıştıklarını da dile getirdi.

3 ülke daha önce de ortak açıklama yayımlamıştı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimine giden Venezuela halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulunulmuştu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'da koalisyon hükümeti ya da yeni seçimler önerdi - Son Dakika

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