Brezilya Dışişleri Bakanı Gazze'deki ateşkes kararını destekliyor

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Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı "umut ışığı" olarak gördüklerini belirterek, "Olumlu adımları beraberinde getirecek her çözümü destekleyeceğiz." dedi.

Bakan Vieira, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugünkü görüşmelerinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Vieira, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkiler yürüttüğünü ifade etti.

Bakan Fidan ile "ikili ilişkilerdeki ilerlemeyi nasıl başka bir noktaya taşıyabilecekleri" ve "stratejik ortaklığa dönüştürebilecekleri" üzerinde durduklarını kaydeden Vieira, Türkiye ve Brezilya'nın çıkarları için neler yapabileceklerini ele aldıklarını dile getirdi.

Bölgesel ve küresel olaylarda iki ülkenin de çok aktif olduğunu ancak ekonomik potansiyelin de gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Vieira, "Son 10 yılda neredeyse 5 milyar dolara varan bir ticaret hacmine kavuştuk. İnanıyoruz ki ticari faaliyetlerimiz çok daha ileri bir seviye taşınacak ve bu hacmi önümüzdeki yıllarda daha öteye taşıyabileceğiz." diye konuştu.

Yatırım alanında da fırsatlar olduğunun altını çizen Vieira, "Türkiye pazarında faaliyet göstermek isteyen Brezilyalı şirketler var. Aynı şekilde Türk şirketlerinin Brezilya'daki faaliyetlerini de dört gözle bekliyoruz. Ben, girişimcileri Brezilya'daki fırsatlardan daha fazla haberdar olmak için ülkemize de davet ediyorum. " değerlendirmesini yaptı.

Vieira, ülkesinde altyapıdan ulaştırmaya, enerji alanından sanayi sektörüne kadar pek çok yatırım yapılabilecek alanın olduğunu belirtti.

Savunma alanında işbirliğinin önemine de işaret eden Breziyalı bakan, "Savunma sanayisi alanında yapılacak işbirliğiyle çok büyük fırsatlar gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Vieira, ülkesinin şu anda G20 Dönem Başkanlığını yürüttüğünü belirterek, açlık ve yoksullukla mücadele ederken aynı zamanda sürdürülebilir bir gezegen için de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmanın hep bir arada olması gerektiğinin altını çizen Vieira, iklim değişikliğine karşı küresel mücadele vermek zorunda olduklarını ifade etti.

"Gazze konusunda Türkiye'nin iki devletli çözüm teklifini destekliyoruz"

Vieira, Gazze'yle ilgili alınan BMGK kararının uygulanması gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan ve kendisinin, "Gazze'de acil şekilde ateşkes olması gerektiğinin" altını çizdiklerini ve "bölgede Filistinli mağdurların çektikleri acıların dindirilmesi ve bekledikleri insani yardımların acil şekilde ulaştırılması gerektiğini" vurguladıklarını kaydeden Vieira, "Yine BM üyesi ülkeler olarak bizler de Gazze konusunda Türkiye'nin iki devletli çözüm teklifini destekliyoruz. Barış ve güvenliğin bölgede ancak 1967 öncesi sınırlara dönülerek sağlanabileceğini savunmaktayız." değerlendirmesini yaptı.

Vieira, Filistin'in BM'ye tam üye olmasının gerekliliğine de işaret etti.

Brezilya'daki sellerde yüzlerce vatandaşı kaybettiklerini, şehirlerin sular altında kaldığını ve bu duruma tam anlamıyla müdahalelerinin 2-3 hafta aldığını belirten Vieira, "Çünkü çok yoğun bir yağış oldu, ekstrem sonuçlarla karşılaştık. İşte bu da yine küresel ısınmanın bir sonucudur." ifadelerine yer verdi.

"(BMGK'de) Kabul edilen önerinin bir umut ışığı olduğunu düşünüyoruz"

Basın toplantısının ardından soru cevap kısmına geçildi.

Vieira, BMGK'de kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik karara ilişkin soruya yanıtında, Brezilya ve Türkiye'nin bu konuda tam olarak aynı noktada durduğunu belirterek "Biz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen önerinin bir umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. 14'e 1 oylandı biliyorsunuz. Bu, en azından pek çok ülkenin çatışmanın ne boyutta olduğunu görmesi açısından bir fırsat oldu." değerlendirmesini yaptı.

Brezilyalı bakan, "Mutlaka ölümlerin durdurulması için adım atılması gerekiyor. Acil ateşkes ilan edilmesi gerekiyor ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması gerekiyor. Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılması da aynı şekilde gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Olumlu adımları beraberinde getirecek her çözümü destekleyeceğiz"

Birçok ülkenin Gazze'deki durumun vahametinin farkında olduğunu kaydeden Vieira, "ölümlerin son bulması, esirlerin serbest bırakılması ve Filistin halkının ihtiyaç duyduğu yardımlara kavuşmasının" herkesin isteği olduğunu vurguladı.

Vieira, Gazze'den gelen son verilerin çok iç karartıcı olduğunu belirterek "Çocukların yüzde 70'i neredeyse şu anda muazzam bir sıkıntı içerisinde. Hakeza yine çok büyük bir nüfus kaybı da söz konusu. O yüzden olumlu adımları beraberinde getirecek her çözümü burada destekleyeceğiz. BMGK'de de alınan kararın güvenlik ve barışı beraberinde getirmesini umuyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaretin iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi"

Türkiye ve Brezilya ilişkilerinin derinleştirilmesi konusunda atacakları adımlara ilişkin soruya da Vieira, yapacakları Brezilya-Türkiye Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda işbirliklerini masaya yatıracakları yanıtını verdi.

Vieira, Brezilya'nın uçak sanayisinde sunabileceği çok fazla imkan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları (THY) ile belki bir işbirliği söz konusu olabilir. Öte taraftan savunma sanayisi alanında da Türkiye'nin çok önemli çalışmaları var. Bizler de biraz buna eğilmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah iki ülke arasındaki ticaretin önümüzdeki birkaç yılda iki katına çıkarılması gerektiğini, bunu arzu ettiklerini söylediler. Umuyoruz ki bizler de bu hedefi gerçekleştirecek şekilde ekonomik alanları bulabilir ve birlikte çalışabiliriz. Tıpkı politika alanında bulduğumuz ortak alanlar gibi."