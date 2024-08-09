Brezilya, Kolombiya ve Meksika'dan Venezuela'ya seçim çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya, Kolombiya ve Meksika'dan Venezuela'ya seçim çağrısı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, Venezuela Ulusal Seçim Konseyine (CNE) 28 Temmuz'daki seçimin tutanaklarını açıklaması çağrısında bulundu. Üç ülkenin dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) seçim sürecine ilişkin attığı adımın farkında olduklarını ancak seçim sonuçlarını şeffaf şekilde duyurması gereken yetkili organın CNE olduğu Venezuelalı yetkililere hatırlatıldı.

09.08.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, Venezuela Ulusal Seçim Konseyine (CNE) 28 Temmuz'daki seçimin tutanaklarını açıklaması çağrısında bulundu.

Üç ülkenin dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) seçim sürecine ilişkin attığı adımın farkında olduklarını ancak seçim sonuçlarını şeffaf şekilde duyurması gereken yetkili organın CNE olduğu Venezuelalı yetkililere hatırlatıldı.

CNE'nin devlet başkanı seçiminin tutanaklarını kamuoyuna açık şekilde paylaşmasının önemi vurgulanan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ise bu konuda daha fazla çaba harcaması talep edildi.

Venezuela'daki mevcut duruma çözüm bulunacağından emin olunduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkede belirsizlik ve bazı gösterilerin yol açtığı şiddet olayları karşısında tüm taraflara ihtiyat ve itidal çağrısında bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet arasında diyaloğun sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız. Venezuela halkının egemenliğine ve iradesine tam saygı göstererek, üst düzey görüşmelere devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

3 ülke daha önce de ortak açıklama yayımlamıştı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Kolombiya, Brezilya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya, Kolombiya ve Meksika'dan Venezuela'ya seçim çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya, Kolombiya ve Meksika'dan Venezuela'ya seçim çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement