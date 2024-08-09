Brezilya, Kolombiya ve Meksika'dan Venezuela'ya seçim çağrısı

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Brezilya, Kolombiya ve Meksika, Venezuela Ulusal Seçim Konseyine (CNE) 28 Temmuz'daki seçimin tutanaklarını açıklaması çağrısında bulundu.

Üç ülkenin dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) seçim sürecine ilişkin attığı adımın farkında olduklarını ancak seçim sonuçlarını şeffaf şekilde duyurması gereken yetkili organın CNE olduğu Venezuelalı yetkililere hatırlatıldı.

CNE'nin devlet başkanı seçiminin tutanaklarını kamuoyuna açık şekilde paylaşmasının önemi vurgulanan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ise bu konuda daha fazla çaba harcaması talep edildi.

Venezuela'daki mevcut duruma çözüm bulunacağından emin olunduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkede belirsizlik ve bazı gösterilerin yol açtığı şiddet olayları karşısında tüm taraflara ihtiyat ve itidal çağrısında bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet arasında diyaloğun sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız. Venezuela halkının egemenliğine ve iradesine tam saygı göstererek, üst düzey görüşmelere devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

3 ülke daha önce de ortak açıklama yayımlamıştı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.