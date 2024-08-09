Brezilya, Nikaragua'nın Büyükelçisini Sınır Dışı Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya, Nikaragua'nın Büyükelçisini Sınır Dışı Etti

Brezilya, Nikaragua'nın Brezilya Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu sınır dışı etme kararı aldı. Nikaragua'nın önceki sınır dışı etme kararının ardından Brezilya da aynı adımı attı. İki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor.

09.08.2024 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya, büyükelçisini sınır dışı eden Nikaragua'ya aynı şekilde karşılık vererek, Nikaragua'nın Brezilya Büyükelçisi Fulvia Patricia Castro'yu sınır dışı etme kararı aldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Nikaragua'nın, Brezilya'nın Managua Büyükelçisi Breno de Souza Brasil da Costa'yı sınır dışı etmesinin ardından Brezilya da aynı adımı attı.

Haberde, Brezilya'nın, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın söz konusu kararını eleştirdiği ve bu atılan adımların iki ülkeye de bir fayda getirmeyeceği belirtildi.

Nikaragua basınında çıkan haberde ise Brezilya'nın Managua Büyükelçisi Costa'nın, başkent Managua'da düzenlenen Sandinista Devrimi'nin 45. yıl dönümü törenine katılmaması nedeniyle Nikaragua hükümetinin bu kararı aldığı öne sürüldü.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Nikaragua'da gözaltına alınan Katolik piskoposların serbest bırakılması için arabuluculuk yapmaya çalışmasından sonra iki ülke ilişkilerinde gerginlik başlamıştı.

İspanyol El Pais gazetesinin çıkan haberinde, Lula da Silva'nın bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Papa ile konuştum ve benden Ortega (Nikaragua Devlet Başkanı) ile konuşmamı ve orada hapse atılan bir piskopos hakkında aracı olmamı rica etti. Ortega telefonlarıma cevap vermedi ve benimle konuşmak istemedi. Ben de onunla bir daha hiç konuşmadım." dediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Nikaragua, Brezilya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya, Nikaragua'nın Büyükelçisini Sınır Dışı Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya, Nikaragua'nın Büyükelçisini Sınır Dışı Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement