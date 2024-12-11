Brian Mast, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı - Son Dakika
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Brian Mast, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı

Cumhuriyetçi Brian Mast, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanlığına seçildi.

11.12.2024 00:16
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İsrail yanlısı çizgisiyle bilinen Cumhuriyetçi Kongre üyesi Brian Mast, yeni dönemde Temsilciler Meclisi'nde Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yapacak.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, dış politika süreçlerinde önemli bir rol oynayan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı için Florida'dan Kongre üyesi olan Mast'ı seçti.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla bilinen ve zaman zaman İsrail askeri formasını giyerek Kongre binasına gelen Mast, yeni dönemde Temsilciler Meclisi'ndeki dış politika süreçlerinde önemli bir görev yürütecek.

ABD ve İsrail medyasının "İsrail'in dostu" olarak nitelendirdiği Mast'ın Temsilciler Meclisi'nde bu göreve seçilmesi ABD-İsrail ilişkileri açısından önemli olacağı ve seçilmiş başkan Donald Trump'ın muhtemel İsrail politikasıyla tamamen uyumlu bir isim olacağına dikkat çekiliyor.

ABD ordusunda 2010 yılında Afganistan'da görev yaparken bir patlama sonucunda iki bacağını da kaybeden Mast, 2017 yılından bu yana Kongre üyesi olarak görev yapıyor.

Trump'ın, Mast'ın söz konusu göreve seçilebilmesi için birçok Kongre üyesini bizzat telefonla aradığı iddiası da ABD medyasına yansıdı.

Daha önceki açıklamalarında Filistin konusunda iki devletli çözüme karşı olduğunu vurgulayan Mast, ABD'nin Filistinlilere hiçbir şekilde yardım etmemesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brian Mast, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı - Son Dakika

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