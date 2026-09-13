BRICS liderlerinden çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BRICS liderlerinden çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı

BRICS liderlerinden çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BRICS ülkelerinin liderleri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde ortak bildiri yayımlayarak kapsayıcı küresel yönetişim ve çok taraflılığın güçlendirilmesine bağlılığını yineledi.

YENİ DELHİ, 13 Eylül (Xinhua) -- BRICS ülkelerinin liderleri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde ortak bildiri yayımladı.

Cumartesi günü yayımlanan bildiride kapsayıcı küresel yönetişime ve çok taraflılığın güçlendirilmesine bağlılıklarını yineleyen liderler, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenlik çağrısında bulundu. Liderler ayrıca sürdürülebilir ve kapsayıcı küresel ekonomik büyümenin ve kültürel ve halklar arası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni Delhi Bildirisi'nde liderler, kapsamlı istişare, ortak katkı ve müşterek fayda ruhuyla daha adil, eşitlikçi, çevik, etkin, temsile dayanan ve hesap verebilir bir uluslararası ve çok taraflı sistemi teşvik etme yoluyla küresel yönetişimin reforme edilip iyileştirilmesine yönelik taahhütlerini yineledi.

Bildiride, çok taraflılık ve çok kutupluluğun güçlendirilmesi ve uluslararası hukukun korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan liderler, hem yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerin hem de en az gelişmiş ülkelerin, küresel karar alma süreçlerinde ve yapılarında daha geniş kapsamlı ve daha anlamlı bir katılım ile temsile sahip olması çağrısında bulundu.

Liderler, küresel çok taraflı kurumların çalışmalarını tek taraflı olarak zayıflatmaya ve bu kurumların görev yetkilerinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik, zorunlu katkı paylarının kasıtlı olarak ödenmemesi gibi girişimleri esefle karşıladıklarını belirtti.

Dünyanın pek çok bölgesinde devam eden çatışmalardan ve uluslararası düzende an itibarıyla yaşanan kutuplaşma ve parçalanmışlıktan duydukları endişeyi dile getiren liderler, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.

Liderler, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, uluslararası anlaşmazlıklarda ilgili tarafların rızasıyla yürütülecek önleyici diplomasi ve arabuluculuğun krizlerin önlenmesi ve tırmanmasının engellenmesinde hayati önemde araçlar olduğunu vurguladı.

Mevcut küresel sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bir yandan ekonomik büyümeyi engellerken diğer yandan da ülkeler ve bölgeler arasındaki kalıcı kalkınma uçurumlarını derinleştirdiğini kaydeden liderler, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyümenin, BM gündeminde teşkil ettiği özel önemi yeniden teyit etti.

Bildiride liderlerin, yapay zekanın herkes için ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme konusunda muazzam fırsatlar sunduğunun bilincinde olduğu ifade edildi.

BRICS çerçevesindeki halklar arası etkileşim ve girişimlerin, karşılıklı anlayış, dostluk ve işbirliğini güçlendirmedeki önemini yeniden teyit eden liderler, kültürlerin çeşitliliğine saygı duyulması, miras, inovasyon ve yaratıcılığa büyük değer verilmesi ve güçlü uluslararası halklar arası etkileşim ve işbirliğinin ortaklaşa savunulması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Liderler, Çin'in 2027 BRICS dönem başkanlığına ve 19. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasına da tam destek açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Yeni Delhi, Hindistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BRICS liderlerinden çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı

11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:01:57. #.0.3#
SON DAKİKA: BRICS liderlerinden çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement