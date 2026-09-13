BRICS liderlerinden çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı

YENİ DELHİ, 13 Eylül (Xinhua) -- BRICS ülkelerinin liderleri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde ortak bildiri yayımladı.

Cumartesi günü yayımlanan bildiride kapsayıcı küresel yönetişime ve çok taraflılığın güçlendirilmesine bağlılıklarını yineleyen liderler, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenlik çağrısında bulundu. Liderler ayrıca sürdürülebilir ve kapsayıcı küresel ekonomik büyümenin ve kültürel ve halklar arası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni Delhi Bildirisi'nde liderler, kapsamlı istişare, ortak katkı ve müşterek fayda ruhuyla daha adil, eşitlikçi, çevik, etkin, temsile dayanan ve hesap verebilir bir uluslararası ve çok taraflı sistemi teşvik etme yoluyla küresel yönetişimin reforme edilip iyileştirilmesine yönelik taahhütlerini yineledi.

Bildiride, çok taraflılık ve çok kutupluluğun güçlendirilmesi ve uluslararası hukukun korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan liderler, hem yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerin hem de en az gelişmiş ülkelerin, küresel karar alma süreçlerinde ve yapılarında daha geniş kapsamlı ve daha anlamlı bir katılım ile temsile sahip olması çağrısında bulundu.

Liderler, küresel çok taraflı kurumların çalışmalarını tek taraflı olarak zayıflatmaya ve bu kurumların görev yetkilerinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik, zorunlu katkı paylarının kasıtlı olarak ödenmemesi gibi girişimleri esefle karşıladıklarını belirtti.

Dünyanın pek çok bölgesinde devam eden çatışmalardan ve uluslararası düzende an itibarıyla yaşanan kutuplaşma ve parçalanmışlıktan duydukları endişeyi dile getiren liderler, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.

Liderler, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, uluslararası anlaşmazlıklarda ilgili tarafların rızasıyla yürütülecek önleyici diplomasi ve arabuluculuğun krizlerin önlenmesi ve tırmanmasının engellenmesinde hayati önemde araçlar olduğunu vurguladı.

Mevcut küresel sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bir yandan ekonomik büyümeyi engellerken diğer yandan da ülkeler ve bölgeler arasındaki kalıcı kalkınma uçurumlarını derinleştirdiğini kaydeden liderler, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyümenin, BM gündeminde teşkil ettiği özel önemi yeniden teyit etti.

Bildiride liderlerin, yapay zekanın herkes için ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme konusunda muazzam fırsatlar sunduğunun bilincinde olduğu ifade edildi.

BRICS çerçevesindeki halklar arası etkileşim ve girişimlerin, karşılıklı anlayış, dostluk ve işbirliğini güçlendirmedeki önemini yeniden teyit eden liderler, kültürlerin çeşitliliğine saygı duyulması, miras, inovasyon ve yaratıcılığa büyük değer verilmesi ve güçlü uluslararası halklar arası etkileşim ve işbirliğinin ortaklaşa savunulması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Liderler, Çin'in 2027 BRICS dönem başkanlığına ve 19. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasına da tam destek açıkladı.