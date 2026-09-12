BRICS zirvesi Gazze'de zorla yerinden edilmeye karşı çıktı

Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkıldı.

Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından "Dayanıklılık, İnovasyon, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" isimli ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, Gazze konusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına saygı duyulması çağrısı yapılarak, "Tüm tarafları, Gazze Şeridi'nde ateşkesin korunmasını ve insani yardımların tam ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Gazze'de Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen bölgede şiddetin devam etmesinden endişe duyulduğuna işaret edilen bildiride, "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilmesini amaçlayan her türlü politikanın durdurulması çağrısında bulunuyor; Filistin halkının vazgeçilmez haklarına halel getirebilecek ve işgali meşrulaştırabilecek ya da uzatabilecek düzenlemelere ilişkin endişelerimizi ifade ediyoruz." denildi.

Kudüs ve Gazze Şeridi vurgusu

Filistin konusunda acil ve kalıcı bir çözüm getirilmesi çağrısı yapılan bildiride, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğine olan destek de yinelendi.

Bildiride, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sorununa da değinilerek "Filistin nüfusunun herhangi bir bölümünün, herhangi bir gerekçeyle, işgal altındaki Filistin topraklarından geçici veya kalıcı olarak zorla yerinden edilmesine ve Gazze Şeridi topraklarında yapılacak her türlü coğrafi veya demografik değişikliğe karşı kararlı muhalefetimizi ifade ediyoruz." görüşü paylaşıldı.

İşgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze şeridindeki mevcut ve insani durumdan endişeli olunduğunun altı çizilerek, bölgede uluslararası hukuka aykırı eylemlere karşı olunduğu vurgulandı.

Bildiride, Kudüs topraklarının hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı tüm eylemlere karşı çıkıldığı aktarılarak "Şehirdeki tüm dini mekanların ve kutsal yerlerin dokunulmazlığına; ayrıca herkesin bu mekanlara erişim ve dini vecibelerini hiçbir engel olmaksızın yerine getirme hakkına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Lübnan konusuna da değinildi

Lübnan'daki duruma da işaret edilen bildiride, "Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafları bu anlaşmanın şartlarına uymaya ve 1701 sayılı BMGK kararını uygulamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ateşkesin ve Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün sürekli ihlal edilmesinin kınandığı bildiride, "İsrail'e, Lübnan hükümetiyle varılan mutabakatın şartlarına saygı göstermesi ve işgalci güçlerini Lübnan topraklarının hala bulundukları tüm bölgelerinden çekmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

BRICS nedir?

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme süreciyle BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.