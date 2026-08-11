Bromo Dağı'ndaki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bromo Dağı'ndaki Yangın Kontrol Altında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da Bromo Dağı çevresindeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Bromo Dağı'nın çevresinde yaklaşık 900 hektarlık alanı etkileyen orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Doğu Cava'daki Bromo Tengger Semeru Milli Parkı Müdürü Rudijanta Tjahja Nugraha, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bromo Dağı çevresinde geçen hafta başlayan yangınların, koruma altındaki çiçeklerin de bulunduğu yaklaşık 900 hektarlık alanı etkilediğini belirtti.

Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını, parkın sadece dört noktasında yangınların sürdüğünü ifade eden Nugraha, ekiplerin alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan kurak mevsimin etkisiyle ülkenin farklı bölgelerinde yangınlar devam ediyor.

Endonezya Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 6 eyalette yaklaşık 48 bin 900 hektarlık turbalık alan yandı.

Borneo Adası'ndaki Pontianak kentinde ise yangınlardan kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesinin sağlıksız seviyelere gerilemesi üzerine okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Endonezya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bromo Dağı'ndaki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 22:51:16. #7.13#
SON DAKİKA: Bromo Dağı'ndaki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.