Bronx Co-op City'de 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi vuruldu, şüpheli intihar etti - Son Dakika
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Bronx Co-op City'de 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi vuruldu, şüpheli intihar etti

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New York'un Bronx ilçesindeki Co-op City'de 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi silahla vuruldu; şüpheli olayın ardından kendi silahıyla intihar etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istedi.

NEW New York'un Bronx ilçesindeki bir konut kompleksinde 2'si güvenlik görevlisi 3 kişinin vurulduğu, şüphelinin ise olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Bronx'taki söz konusu bölgeye polisin intikal ettiği ve bölge sakinlerinin can güvenliği için olay yerinden uzak durması istendiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin silahla yaraladığı 2 güvenlik görevlisi ve 1 sivil vatandaşın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Bronx'ta bulunan "Co-op City" isimli yerleşkede silah sesleri duyulurken, insanların kaçmaya çalıştığı görüldü.

Şüpheli kendi silahıyla intihar etti

New York polisinden yapılan açıklamada, saldırganın kendini kompleksteki bir dairede kilitlediği ve barikat kurduğu bildirildi.

Açıklamada, daha sonra olay yerine giren polisin, şüphelinin kendi silahıyla intihar ettiğini belirlediği kaydedildi.

ABD medyasında paylaşılan bilgilere göre, 45 bin kişiye ev sahipliği yapan "Co-op City"de görevli 2 güvenlik görevlisi, söz konusu yerleşkede yapılan sağlık kontrolüne müdahale ederken vuruldu.

Kaynak: AA
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