Brooklyn'de yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Brooklyn'de yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York'un Brooklyn bölgesindeki Sunset Park'ta 2 katlı evde gece çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiyeci 7 kişi yaralandı. 200'den fazla itfaiyecinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
NEW YORK (AP) - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişi yaralandı.
New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Brooklyn'in Sunset Park Mahallesi'ndeki 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
200'den fazla itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangının 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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