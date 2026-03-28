Brüksel'de Çöp Sorunu Sürekleniyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de temizlik işçilerinin 18-20 Mart'taki grevi sona ermesine rağmen bazı bölgelerde çöp toplama hizmetlerinde süren aksaklıklar, ülkedeki kronik sorunu görünür hale getirdi.

Mart ortasında düzenlenen ulusal grev ve ardından temizlik işçilerinin 3 günlük iş bırakma eylemi sırasında kent genelinde çöp toplama hizmetleri önemli ölçüde aksadı.

Bu süreçte bazı mahallelerde atıklar günlerce, bazılarında ise halen toplanmadı.

Grevin sona ermesinin ardından telafi amaçlı ek toplama turları başlatılsa da özellikle Evere, Schaerbeek, Forest, Anderlecht, Saint-Gilles ve Ixelles gibi bölgelerde çöp yığınlarının tamamen ortadan kaldırılmadığı gözleniyor.

Kaldırımlar boyunca üst üste yığılmış çöp torbaları, taşmış konteynerlerin etrafına bırakılmış evsel atıklar, rüzgar ve hayvanlar nedeniyle etrafa saçılmış çöpler dikkati çekiyor.

Kronik sorun

Brüksel'de çöp toplama hizmetleri, grev dönemleri dışında da zaman zaman aksaklıklarla gündeme geliyor. Özellikle yoğun nüfuslu mahallelerde sınırlı toplama günleri ve kapasite yetersizliği nedeniyle atıkların sokakta bekleme süresi uzuyor.

Kentte uygulanan sistem kapsamında evsel atıkların belirli gün ve saatlerde sokağa bırakılması gerekiyor ancak herhangi bir aksama halinde bu atıklar, bir sonraki toplama gününe kadar kaldırımda beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle dar sokakların ve apartman yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde birikmenin daha hızlı artmasına yol açıyor.

Uzun süre toplanmayan atıklar, özellikle sıcak havalarda ciddi hijyen sorunlarına neden oluyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkla organik atıklar hızla bozulurken kötü kokular da artıyor.

Bu durum hem çevre sağlığı hem de kent yaşamı açısından risk oluştururken Avrupa Birliği ve NATO kurumlarına ev sahipliği yapan kentin uluslararası prestijiyle de örtüşmediği yorumlarına sebep oluyor.