Brüksel'de Çöp Sorunu Sürekleniyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de Çöp Sorunu Sürekleniyor

28.03.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel'de temizlik işçilerinin grev sonrası çöp toplama aksaklıkları hala devam ediyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de temizlik işçilerinin 18-20 Mart'taki grevi sona ermesine rağmen bazı bölgelerde çöp toplama hizmetlerinde süren aksaklıklar, ülkedeki kronik sorunu görünür hale getirdi.

Mart ortasında düzenlenen ulusal grev ve ardından temizlik işçilerinin 3 günlük iş bırakma eylemi sırasında kent genelinde çöp toplama hizmetleri önemli ölçüde aksadı.

Bu süreçte bazı mahallelerde atıklar günlerce, bazılarında ise halen toplanmadı.

Grevin sona ermesinin ardından telafi amaçlı ek toplama turları başlatılsa da özellikle Evere, Schaerbeek, Forest, Anderlecht, Saint-Gilles ve Ixelles gibi bölgelerde çöp yığınlarının tamamen ortadan kaldırılmadığı gözleniyor.

Kaldırımlar boyunca üst üste yığılmış çöp torbaları, taşmış konteynerlerin etrafına bırakılmış evsel atıklar, rüzgar ve hayvanlar nedeniyle etrafa saçılmış çöpler dikkati çekiyor.

Kronik sorun

Brüksel'de çöp toplama hizmetleri, grev dönemleri dışında da zaman zaman aksaklıklarla gündeme geliyor. Özellikle yoğun nüfuslu mahallelerde sınırlı toplama günleri ve kapasite yetersizliği nedeniyle atıkların sokakta bekleme süresi uzuyor.

Kentte uygulanan sistem kapsamında evsel atıkların belirli gün ve saatlerde sokağa bırakılması gerekiyor ancak herhangi bir aksama halinde bu atıklar, bir sonraki toplama gününe kadar kaldırımda beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle dar sokakların ve apartman yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde birikmenin daha hızlı artmasına yol açıyor.

Uzun süre toplanmayan atıklar, özellikle sıcak havalarda ciddi hijyen sorunlarına neden oluyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkla organik atıklar hızla bozulurken kötü kokular da artıyor.

Bu durum hem çevre sağlığı hem de kent yaşamı açısından risk oluştururken Avrupa Birliği ve NATO kurumlarına ev sahipliği yapan kentin uluslararası prestijiyle de örtüşmediği yorumlarına sebep oluyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Çöp Sorunu Sürekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 12:27:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Brüksel'de Çöp Sorunu Sürekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.