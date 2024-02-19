Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi: AB'ye İsrail'in Savaş Suçlarına Ortak Olmayın Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi: AB'ye İsrail'in Savaş Suçlarına Ortak Olmayın Çağrısı

Brüksel\'de Filistin\'e Destek Gösterisi: AB\'ye İsrail\'in Savaş Suçlarına Ortak Olmayın Çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenleyen kalabalık, AB'ye 'İsrail'in savaş suçlarına ortak olmama' çağrısı yaptı. Göstericiler, AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de bir araya gelerek Filistin'e destek verdi. Avrupa Parlamentosu üyeleri de göstericilere destek verdi ve İsrail'in soykırım suçuyla yargılanması gerektiğini vurguladı.

19.02.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenleyen kalabalık, AB'ye " İsrail'in savaş suçlarına ortak olmama" çağrısı yaptı.

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de yüzlerce kişi, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplandığı binanın önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve "Şimdi ateşkes", "Soykırımı durdurun", "İsrail ile ticareti kesin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "AB suç ortağı" sloganları attı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinden bazıları da göstericilere destek verdi.

"Bu bir soykırım"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan İrlandalı AP milletvekili Mick Wallace, Avrupalı politikacıların yaklaşımlarını derhal değiştirmeleri gerektiğini belirterek, "AB bir daha nasıl insan haklarından bahsedecek? Artık insan haklarını, anlaşamadığı ülkeleri alt etmek istediklerinde onlara karşı silah olarak kullandıklarını görüyoruz. İnsan haklarını umursamıyorlar. Filistinlilerin hayatları umurlarında değil." diye konuştu.

Wallace, "(Avrupalı siyasetçilerin) Soykırıma destek vererek maskeleri kalktı." dedi.

İsrail'in soykırım suçuyla yargılanması gerektiğine işaret eden Wallace, "Umarım Uluslararası Adalet Divanı bunu gerçekten soykırım olarak adlandıracak kadar güçlüdür. Kim olursa olsun, herhangi bir politikacıya sorun, eğer bu bir soykırım değilse, bize ne olduğunu anlatsın. Çünkü bu elbette bir soykırımdır. Bunu herkes biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Göstericilerden Ludo de Brabander de AB dışişleri bakanlarına seslerini duyurmak istediklerini vurgulayarak, "Her şeyden önce ateşkes ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına son verilmesini istiyoruz, daha sonra da İsrail'e yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Bunlardan biri İsrail ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması olabilir. Bunun şimdi tam zamanı. Avrupa'nın ekonomik gücü var. Bu yüzden İsrail'i durdurmak için bunu kullanmalıyız. Katliam yapıyor, kan döküyor, soykırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

Didi isimli, soyadını vermek istemeyen Hollandalı gösterici de ateşkes talep ettiklerini aktararak, AB'nin İsrail'in soykırımına suç ortağı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi: AB'ye İsrail'in Savaş Suçlarına Ortak Olmayın Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:31:43. #1.11#
SON DAKİKA: Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi: AB'ye İsrail'in Savaş Suçlarına Ortak Olmayın Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement