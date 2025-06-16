Brüksel'de Filistin İçin Açlık Grevi - Son Dakika
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Brüksel'de Filistin İçin Açlık Grevi

Brüksel\'de Filistin İçin Açlık Grevi
16.06.2025 15:02
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Beguinage Kilisesi'nde Papaz Daniel Alliet öncülüğünde 'Filistin'e adalet için' açlık grevi başladı.

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi'nde Papaz Daniel Alliet'in de aralarında olduğu bir grup, " Filistin'e adalet için" açlık grevi başlattı.

Brüksel'in merkezinde, sığınmacılar, evsizler ve yoksullara yönelik sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Beguinage Kilisesi bu kez 5 günlüğüne "Filistin'e adalet için" açlık grevi yapanları ağırlıyor.

Eylemlerini kilisede düzenledikleri basın toplantısıyla başlattıklarını duyuran açlık grevi katılımcıları AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Papaz Alliet, Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek " İsrail'i cezalandırmak zorundalar." dedi.

AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını incelemeye aldığını hatırlatan Alliet, 23 Haziran'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan İsrail'le ekonomik ve askeri tüm işbirliğini sonlandırma kararı çıkması gerektiğini söyledi.

Alliet, Belçika ve Avrupa'nın, soykırıma son vermek için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak "Büyük bir ikiyüzlülük var. Örneğin Batı Şeria'nın sömürgeleştirilmesi. Bir yandan iki devletli çözüm istiyorlar, diğer yandan İsrail'e onu yok etmesi için silah veriyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Grevin kilisede 10 kişiyle başladığını, bu kişilerin 5 gün boyunca kilisede kalacağını ancak ilerleyen günlerde katılımın artmasını beklediğini dile getiren Alliet, "Biz Hristiyanlar ve Batı dünyası olarak olanları kabul etmediğimizi göstermek zorundayız." diye konuştu.

"İlhamımızı Filistinli tutuklulardan alıyoruz"

Açlık grevinin organizatörü Brüksel'de yaşayan Filistinli gazeteci Omar Karim de "Açlık grevi için ilhamımızı Filistinli tutuklulardan alıyoruz. İşgalciye ve yasa dışı tutuklamaya karşı aylarca ve yüzlerce gün açlık grevinde kalıyorlar." dedi.

Karim, dünya çapında çeşitli aralıklarla Filistin için açlık grevi yapan 1500 civarı kişinin olduğunu söyledi.

Geçen yıl da 60 gün açlık grevi yapan ve Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ağırlanan Karim, şunları kaydetti:

"Çünkü bu Filistin'de her gün olanlara karşı çok güçlü bir protesto. Çok kanlı, korkunç, soykırım ve etnik temizlik. Çocukların katledilmesi ve her gün gördüğümüz kan bizim için çok fazla. AP'ye ve Avrupa hükümetlerine, bu işgalciyi kınamaları ve onunla her türlü teması durdurmaları için daha fazla baskı yapmak amacıyla açlık grevimizi başlatıyoruz."

"Evde oturup hiçbir şey yapmadan duramazdım"

Grevin katılımcılarından, halihazırda 14 gündür açlık grevinde olan Hollandalı Pascal Nieuwenhuis de AP önünde eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Aynı zamanda kilisede yapılan grevin de parçası olacaklarını ifade eden Nieuwenhuis, "Evde oturup hiçbir şey yapmadan duramazdım. Ne yapacağımı bilmiyordum. AP önünde her gün görünür olmak, politikacılarla yüzleşmek, daha fazla dikkati çekmek amacıyla sahip olduğumuz tüm kaynakları kullanmak için iyi bir yol gibi görünüyor. Olanlar dayanılmaz ve durması gerekiyor." diye konuştu.

İrlandalı Michael Solan da "Her gün AP önünde 08.00'den 18.00'e kadar, milletvekilleri orada olsun ya da olmasın açlık grevi yapmak için buradayız. Taleplerimiz basit. AB'nin İsrail ile tüm ilişkilerini kesmesini istiyoruz. AB, İsrail'le tüm ilişkileri kesene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de Filistin İçin Açlık Grevi - Son Dakika

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