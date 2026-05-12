Brüksel\'de Filistin İçin Alternatif Konser

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok" başlıklı alternatif konser düzenlendi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın birinci yarı finaliyle aynı akşam yapılan, çok sayıda Belçikalı ve Filistinli sanatçının sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Filistin'deki soykırımın yanı sıra işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilendi.

Filistin halk dansı Dabke gösterisiyle başlayan konserde, dinleyiciler, sık sık "Filistin'e özgürlük" ve "İsrail'e boykot" sloganları attı.

Sanatçılar, konser için özel hazırladıkları "Voices Rise up" isimli şarkıyı hep birlikte seslendirdi.

Konserde, Filistinli sanatçılar Bashar Murad ve Nai Barghutti'nin performansları dikkati çekti.

"Bugün verdiğimiz temel mesaj, düzenin eskisi gibi devam edemeyeceğidir"

Konserin organizatörlerinden Brüksel merkezli STK 11.11.11'in Direktörü Els Hertogen, AA muhabirine, yarışmanın "olağan bir eğlence organizasyonu gibi değerlendirilemeyeceğini" söyledi.

Hertogen, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ederken Eurovision'a katılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bugün verdiğimiz temel mesaj; düzenin eskisi gibi devam edemeyeceğidir. Gazze'de bir soykırım sürerken, İsrail'in katılımıyla Eurovision düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Yayın Birliğine, "İsrail'in yarışmadan çıkarılması" çağrısında bulunan Hertogen, yayıncı kuruluşların da yarışmaya destek vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika'daki kamu yayıncısı televizyonların yarışmayı yayınlama ve katılım kararını eleştiren Hertogen, "Gelecek yıl da aynı şekilde katılımın sürmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.