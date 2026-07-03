Brüksel'de Havai Fişek Kutlaması Hasara Yol Açtı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Ellinci Yıl Parkı'nda (Parc du Cinquantenaire) ABD'nin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar sırasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisinin, tarihi Zafer Takı kompleksindeki yapılarda hasara yol açtığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Zafer Takı'nın yanında bulunan Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nin yöneticileri, 28 Haziran'da ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın ev sahipliğinde düzenlenen 250. yıl kutlamalarındaki geniş çaplı havai fişek gösterilerinin ardından yapıda hasar tespit etti.

Federal Hükümet Binaları Ajansı tarafından başlatılan inceleme kapsamında müzenin çatısında ve süslemeli kornişlerinde hasar ile havai fişek kalıntılarının olduğu belirlendi ve çatı kaplamasındaki çeşitli noktalarda yanık izlerine rastlandı.

Kompleksteki heykellerden birinde de hafif hasar meydana geldi.

Öte yandan, Belçika Federal Hükümet Binaları Ajansından Sorumlu Bakan Vanessa Matz, hasarın kutlamalarda kullanılan havai fişeklerden mi yoksa hafta sonu Brüksel'i etkisi altına alan şiddetli fırtınadan mı kaynaklandığının belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

Organizasyon, etkinlik öncesinde de tartışmalara neden olmuştu. Bölge sakinleri, parkın etkinlik nedeniyle halka kapatılmasına tepki gösterirken çevre örgütleri de parkta yuvalayan ebabil kuşlarının havai fişeklerden olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yaklaşık 5 milyon avroya mal olan organizasyona yaklaşık 9 bin davetli katılmıştı.