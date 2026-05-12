Brüksel\'de İsrail Protestosu

Belçika'nın İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına rağmen yarışmadan çekilmemesi, kamu yayıncısı RTBF'nin binası önünde protesto edildi.

İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto amacıyla düzenlenen "Filistin için Birlik: Soykırıma Sahne Yok" konseri öncesinde gerçekleştirilen eylemde, göstericiler Belçika'nın kararına tepki gösterdi.

Başkent Brüksel'de Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin binası önünde toplanan protestocular, Filistinli gazeteciler ile basın mensuplarının, İsrail tarafından öldürülmesini de protesto etti. Eylemde, bu amaçla üzerinde "Basın" yazısı bulunan ve Filistin bayrağına sarılı temsili bir cenaze için sembolik tören de yapıldı.

Protestoya katılanlar, "Suç ortaklığına son verin" yazılı dövizler taşıyarak İsrail'in yarışmaya katılımının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Avrupa Yayın Birliği ile yarışmayı yayınlayan kuruluşlara çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, Avrupa'da son 2 yıldır yoğun tartışmalara neden oluyor. Çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu, Avrupa Yayın Birliğine "İsrail'in yarışmadan çıkarılması" çağrısında bulunuyor.

RTBF'nin İsrail'in katıldığı yarışmada yer alma kararını eleştiren ortak bildiri

Belçika'da Flaman kamu yayıncısı VRT, 2024'te Eurovision'un canlı yayını sırasında İsrail'in basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini belirten mesaj yayımlamıştı.

Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını engellemezken, bu kararın ardından bazı Avrupa ülkelerinde boykot çağrıları yapılmıştı. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda çekilme kararı almıştı.

Belçika'da aralarında sanatçı ve oyuncuların bulunduğu kültür sanat dünyasından çok sayıda kişi de RTBF'nin İsrail'in katıldığı yarışmada yer alma kararını eleştiren ortak bildiriye imza atmıştı.