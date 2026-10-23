Brüksel'de Rue Neuve esnafı yarınki gösteri öncesi vitrinleri ahşapla kapattı - Son Dakika
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Brüksel'de Rue Neuve esnafı yarınki gösteri öncesi vitrinleri ahşapla kapattı

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Brüksel'de esnaf yarın kent merkezindeki gösteri öncesi yağma ihtimaline karşı mağaza vitrinlerini ahşap panellerle kapatıyor. Rue Neuve'deki mağazaların neredeyse tamamının vitrinleri kapatılırken, bazı markalar Avenue Louise ve Porte de Namur'da da güvenlik önlemlerini artırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de esnaf, yarın kent merkezinde düzenlenmesi beklenen gösteri öncesinde yağma ihtimaline karşı mağazaların vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak güvenlik önlemlerini artırıyor.

Sosyal medya platformlarında yarın için yapay zekayla üretilmiş çok sayıda eylem çağrısı dolaşırken, kentin önemli alışveriş caddelerinden Rue Neuve'deki mağazaların neredeyse tamamının vitrinleri ahşap panellerle kapatıldı.

9 ve 17 Ekim'deki gösteriler sırasında ünlü spor ve ayakkabı mağazalarının yağmalanmasının ardından hafta başında birkaç mağazada görülen önlem, kentteki diğer alışveriş noktalarına da yayıldı.

Mağazalarda ayrıca gündüz ve gece görev yapmak üzere ilave güvenlik görevlisi tutulduğu, bazı markaların kentin daha lüks alışveriş noktaları olan Avenue Louise ve Porte de Namur'daki şubelerinde de güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.

Önceki gösterilerde de mağazalar yağmalanmıştı

Brüksel'de 9 ve 17 Ekim'deki gösteriler sırasında bazı mağazalar yağmalanmış, Rue Neuve'deki ünlü spor ve ayakkabı mağazaları hedef alınmıştı.

Kentte 17 Ekim'de eğitim maliyetleri ve yükseköğretime erişimi zorlaştıracağı düşünülen reformlara karşı düzenlenen gösteride polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşanmış, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Fransa'da da aynı gün hayat pahalılığı ve eğitim alanındaki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler sırasında Paris dahil çeşitli kentlerde şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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