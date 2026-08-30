Brüksel'de Suç ve Şiddet Protestosu - Son Dakika
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Brüksel'de Suç ve Şiddet Protestosu

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Artan silahlı saldırılara karşı Brüksel'de organize suç ve uyuşturucu bağlantılı şiddete tepki gösterildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çok sayıda kişi, son günlerde yaşanan silahlı saldırıların ardından organize suç ve uyuşturucu bağlantılı şiddete karşı gösteri düzenledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Brüksel'in Saint-Gilles belediyesindeki Place Bethleem'de bir araya gelen bölge sakinleri, organize suç örgütlerinin mahallelerde artan etkisine tepki gösterdi.

Gösterinin organizatörlerinden Timothy Eden, uyuşturucu ticaretiyle beslenen organize suçun mahallelerde ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, yerel ve federal yetkilileri daha etkili önlemler almaya çağırdı.

Mafyayla mücadele alanında faaliyet gösteren "BASTA!" adlı kuruluşun temsilcisi Marcella Militello da organize suçla mücadelenin yalnızca polisiye tedbirlerle yürütülemeyeceğini söyledi.

Militello, güvenlik ve adalet birimlerinin yeterli personel ve kaynağa sahip olması gerektiğini ancak öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve sokak çalışanları aracılığıyla önleyici politikalara da yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

Göstericiler ayrıca suç örgütlerine yönelik operasyonlarda el konulan mali kaynakların şiddetten etkilenen mahallelere aktarılması çağrısında bulundu.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar yaşandı.

Saint-Gilles, Anderlecht ve Molenbeek ilçelerinde meydana gelen silahlı olaylarda bazı kişiler yaralanırken, Anderlecht'te bir polis karakoluna Kalaşnikof tipi silahla ateş açıldı. Saint-Gilles'de ise birkaç gün içinde peş peşe silahlı saldırılar yaşanması üzerine yerel makamlar, uyuşturucu bağlantılı şiddete karşı daha güçlü önlem alınması çağrısı yaptı.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Belçika polisi, 2025'te başkentte çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmiş, bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de Suç ve Şiddet Protestosu - Son Dakika

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