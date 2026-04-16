Brüksel\'de Türkiye Kökenli Gençlik Programı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kafkas Vakfı, Türkiye kökenli gençleri Brüksel'de bir araya getirerek Avrupa'daki katılımlarını artırmayı amaçladı.

Kafkas Vakfı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli gençleri bir araya getiren uluslararası gençlik programı düzenledi.

Kafkas Vakfı, 4 gün süren program boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

"Ortak Hafıza, Ortak Gelecek–NextGen Europe" başlıklı program kapsamında Türkiye kökenli gençlerin Avrupa'daki toplumsal ve siyasal hayata katılımının artırılması, farklı ülkelerde yaşayan gençler arasında iletişim ve dayanışma ağının güçlendirilmesi ve demokratik süreçlerde daha aktif rol almalarının teşvik edilmesi amaçlandı.

Program çerçevesinde katılımcılar, AB kurumları hakkında bilgilendirildi, politika geliştirme süreçlerini yerinde gözlemleme imkanı buldu ve Avrupa Parlamentosuna ziyaret gerçekleştirerek Avrupa'daki demokratik mekanizmalar konusunda doğrudan bilgi edindi.

Ayrıca atölye çalışmaları, dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli uygulamalar, kültürel etkinlikler ve proje yazma eğitimleriyle gençlerin sosyal ve stratejik kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflendi. Program, farklı ülkelerde yaşayan Türkiye kökenli gençlerin bir araya gelerek ortak sorunları tartışmasına ve Avrupa'daki sivil toplum ile siyaset alanlarında daha aktif rol almalarına katkı sundu.

Katılımcılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan'ı da ziyaret etti.

"Vizyoner gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan, AA muhabirine Türkiye Ulusal Ajansı destekli Erasmus Plus projeleri kapsamında Brüksel'de bulunduklarını, yaklaşık 40 kişilik gençlik grubuyla programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arıhan, Avrupa'da yaşayan ikinci nesil Türkiye kökenli gençler ile Türkiye'den katılan gençlerin bir araya geldiğini ifade ederek, "Bu projenin ana amacı kültürel aktarım ve kaynaşmayı sağlamak, aynı zamanda Avrupa Parlamentosunda tecrübe paylaşımı gerçekleştirmekti. Parlamenterlerle görüşme yaptık ve parlamentoyu gezdik." dedi.

Katılımcıların 18-30 yaş aralığında olduklarını belirten Arıhan, gençlerin eğitim hayatlarına devam ettiklerini ve Avrupa'nın siyasi ile ekonomik gündemini yerinde gözlemlemelerinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Arıhan, bu tür projeleri sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Gelecekte Türkiye için vizyoner gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Katılımcılar, deneyimlerini paylaştı

Katılımcılardan Nefin Özbağ, yerel kıyafetlerle gerçekleştirilen etkinliklerde kültürel değerleri tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Özbağ, "Kültürel kıyafetlerimizle büyük ilgi gördük. İnsanlar kültürümüzü merak etti, sorular sorarak bilgi aldı." dedi.

İstanbul'dan katılan Emre Çalışkan da Avrupa Parlamentosunda (AP) bulunmanın gençler açısından önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Çalışkan, "Türkiye'den ve Avrupa'dan katılan gençlerin gelecekte bu tür kurumlarda görev alabileceklerini düşünmek heyecan verici. Bu deneyimler onların kariyerlerine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Budapeşte'den programa katılan Fatih Ekim de AP'yi ziyaretinin Kafkasya kökenli gençler için önemli bir ilk olduğunu ifade etti.

Ekim, farklı Avrupa ülkelerinden katılan gençlerle çok dilli ortamda bir araya geldiklerini, bu tür organizasyonların gelenekselleştirilmesini istediklerini söyledi.

Tarihsel süreçte yaşanan acıların ve sürgünlerin tanınmasına yönelik beklentilerini de dile getiren Ekim, Avrupa'daki demokratik platformlarda bu konuların daha fazla gündeme gelmesini arzu ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Brüksel, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 13:47:25. #7.13#
SON DAKİKA: Brüksel'de Türkiye Kökenli Gençlik Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.