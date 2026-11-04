Brüksel'de Ukrayna'nın imarı görüşüldü, AB savaştan beri 231,5 milyar avro verdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Almanya, Fransa ve İngiltere heyetleriyle NATO ve Dünya Bankası temsilcileri, Ukrayna'nın yeniden inşasını görüşmek üzere bir araya geldi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Brüksel'de yapılan toplantıya ABD, Ukrayna, Almanya, Fransa ve İngiltere heyetlerinin yanı sıra NATO ve Dünya Bankası temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin ekim başında ABD'nin Miami kentinde yapılan toplantının devamı niteliğinde olduğu kaydedilerek tarafların Ukrayna'nın savaştan sonra yeniden inşası ve refahını ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede Kiev'in AB üyelik süreci kapsamında yürüttüğü reform gündeminin önemine de dikkati çekildiği belirtilen açıklamada, bugünkü toplantı ve gelecekte sürmesi planlanan çalışmaların Ukrayna'nın ekonomik kalkınmasına ilişkin senaryoları somutlaştırmaya odaklanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, AB'nin Ukrayna'ya verdiği destekte "birlik içinde ve kararlı olduğu" ifade edilerek Birliğin savaşın başından bu yana Kiev'e 231,5 milyar avro destek sağladığı kaydedildi.