Brüksel\'deki terör saldırılarının kurbanları anıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının kurbanları anıldı.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, saldırının 8. yılı nedeniyle düzenlenen anma törenine Başbakan Alexander de Croo, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Adalet Bakanı Paul Van Tigchelt, İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ve Brüksel Başkent Bölgesi'nin Başbakanı Rudi Vervoort da yer aldı.
Anma törenleri kapsamında terör saldırılarından birinin gerçekleştiği Brüksel Havalimanı'nın yolcu salonunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Hayatını kaybedenler adına inşa edilen anıt önündeki anma töreninde, Belçikalı siyasiler saygı duruşunda bulundu ve anıta çiçek bıraktı.
De Croo, X hesabından anma töreninden fotoğraf paylaşarak, "Bugün terör saldırılarında hayatını kaybedenleri andık. Kurbanların aileleri ve dostlarının acısı hala çok büyük." ifadesini kullandı.
Lahbib, paylaşımında terör saldırılarında hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirterek, "Onları asla unutmayacağız. Terörizm asla bir cevap değildir." ifadelerine yer verdi.
Dedonder, X paylaşımında, terör saldırısında ölenlerin "asla unutulmayacak silinmez bir iz bıraktığını" aktardı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç İşlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ise sosyal medya paylaşımında 8 yıl önceki terör saldırılarının Avrupa'yı sarstığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugün kurbanları ve ailelerini anıyoruz. Terörizme karşı ortak Avrupa savunmamızı inşa etmeye devam ederek, şiddet içeren radikalizmin her türlüsüyle mücadele ederek ve her zaman tetikte kalarak onların anısını onurlandırıyoruz."
Ne olmuştu?
Brüksel Havalimanı ile Brüksel metrosunda, 22 Mart 2016'da, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen kişilerce düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
Brüksel mahkemesinin mahkum ettiği kişiler arasında yer alan Salan Abdeslam, 2015'te Fransa'da düzenlenen terör saldırılarındaki rolü nedeniyle tutuklu bulunduğu Fransa'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Belçika'da saldırıların sorumlusu olarak yargılanan 8 kişiden 6'sının terör saldırıları düzenleyerek cinayet işlemekten, 2'sinin de terör örgütüne üye olmaktan suçlu bulunduğu bildirilmişti.
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