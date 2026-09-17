Brunei'de ASELSAN Savunma Sanayi Günü, iki ülke arasında yeni işbirliği kapısı araladı - Son Dakika
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Brunei'de ASELSAN Savunma Sanayi Günü, iki ülke arasında yeni işbirliği kapısı araladı

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Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Brunei'nin başkentinde ASELSAN-ASELSAN.NET Savunma Sanayi Günü etkinliği düzenlendi. Büyükelçi Hamit Ersoy, işbirliğinin alıcı-satıcı ilişkisiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak Brunei'nin bölgesel üretim merkezi olma potansiyeline dikkati çekti.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "ASELSAN-ASELSAN.NET Savunma Sanayi Günü" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe ASELSAN temsilcilerinin yanı sıra Brunei makamlarından yetkililer de katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, Savunma Sanayi Günü'nün yalnızca ürün, sistem ve hizmetlerin tanıtıldığı bir etkinlik olarak değil, Türkiye-Brunei ilişkilerinde savunma teknolojisi, inovasyon ve endüstriyel kalkınmayı kapsayan yeni bir işbirliği alanının geliştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ersoy, Türkiye'nin savunma sanayisi işbirliğine yaklaşımının güven, teknoloji, bilgi birikimi, eğitim, yerel kapasite ve uzun vadeli ortaklık anlayışına dayandığını belirterek savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin geleneksel bir alıcı-satıcı ilişkisiyle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Brunei'nin siyasi istikrarı, stratejik konumu ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile güçlü bağlantılarına işaret eden Ersoy, ülkenin uzun vadede daha geniş Asya-Pasifik pazarlarına yönelik bölgesel bir teknoloji ve üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Ersoy, ticari ve stratejik açıdan uygun alanlarda ürünlerin Brunei'de üretilmesi, montajlanması, bakım ve servis hizmetlerinin verilmesi ve buradan bölgesel pazarlara sunulması imkanlarının değerlendirilebileceğini belirterek böylelikle Türkiye'nin teknoloji, mühendislik uzmanlığı ve endüstriyel tecrübesi ile Brunei'nin stratejik konumu ve insan kaynaklarının birbirini tamamlayabileceğini ifade etti.

Etkinliğin ardından ASELSAN yetkilileri, Brunei'deki bazı merkezleri ziyaret ederek kurum temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Kaynak: AA
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