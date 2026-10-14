Brunson, Kuzey Kore'nin Rusya'da kazandığı deneyim konusunda ABD ve Güney Kore'yi uyardı - Son Dakika
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Brunson, Kuzey Kore'nin Rusya'da kazandığı deneyim konusunda ABD ve Güney Kore'yi uyardı

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ABD Kore Kuvvetleri Komutanı General Brunson, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına desteğiyle askeri lojistikte deneyim kazandığını belirtti. Brunson, bunun Kore Yarımadası'nda caydırıcılık için ABD ve Güney Kore'ye yeni zorluklar çıkarabileceği uyarısında bulundu.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Komutanı General Xavier Brunson, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına verdiği destek aracılığıyla uzun mesafeli asker konuşlandırma ve askeri lojistik alanlarında deneyim kazandığını belirterek bu durumun, ABD ve Güney Kore için yeni zorluklar oluşturabileceği uyarısını yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Brunson, ABD'nin başkenti Washington'da Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Pyongyang'ın Rusya-Ukrayna savaşına katılımı yoluyla edindiği deneyimlere değinen Brunson, "Kuzey Kore'den Rusya'ya geçip orada asker, silah ve teçhizat nakletmeyi ve ayrıca Rus savaş çabalarını desteklemelerini sağlayacak ikmal hatları kurmayı öğrendiler." dedi.

Brunson, Kuzey Kore ordusunun savaş alanında stratejik hareket ile askeri lojistik alanlarında edindiği deneyimleri kendi kuvvetlerine entegre etme kabiliyetinin arttığını kaydederek bunun, Kore Yarımadası'nda caydırıcılığın korunması açısından ABD ve Güney Kore için yeni zorluklar oluşturabileceği şeklinde uyarı yaptı.

ABD'den Güney Kore'ye savaş döneminde operasyonel kontrolün (OPCON) devredilmesi planına da değinen Brunson, kritik askeri gereklilikler karşılanmadan devir işleminin gerçekleştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin belirli koşulların yerine getirilmesine bağlanmasını desteklediğini ifade etti.

Brunson ayrıca, ABD askeri teçhizatının bakım ve onarımına yönelik bölgesel imkanlar oluşturulması için Güney Kore savunma sanayisiyle işbirliğinin artırılmasını önerdi.

Kuzey Kore ile Rusya, 2024'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak ilişkilerini daha da derinleştirmişti. Anlaşma, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya askeri destek sağlamasının önünü açmıştı.

Kaynak: AA
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