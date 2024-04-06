BŞEÜ'de Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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BŞEÜ'de Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim Programı Düzenlendi

BŞEÜ\'de Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim Programı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim' adlı program, Orhan Gazi Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda, 12 Ocak-5 Nisan tarihleri arasında okunan Hatmi Şerif, Yasin-i Şerif, sure ve salavatları içeren Hatim Duası yapıldı ve teravih namazı kılındı. Etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve birçok vatandaş ve öğrenci katıldı. Programda ayrıca Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.

06.04.2024 10:41  Güncelleme: 10:44
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" adlı program düzenlendi.

Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren 9 öğrenci kulübünün organize ettiği programa, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki İşcan, BŞEÜ Genel Sekreteri Özgür Özcan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, 12 Ocak-5 Nisan'da okunan Hatmi Şerif, Yasin-i Şerif, sure ve salavatları içeren Hatim Duası yapıldı ve teravih namazı kılındı.

Programda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BŞEÜ'de Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BŞEÜ'de Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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