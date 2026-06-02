BŞEÜ'de Yeni Market ve Kafeterya Açıldı
BŞEÜ'de Yeni Market ve Kafeterya Açıldı

02.06.2026 16:15
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilerin talepleriyle market ve kafeterya hizmete girdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yerleşkesi'nde oluşturulan market ve kafeterya hizmete girdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve personelin talepleri doğrultusunda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının koordinasyonunda oluşturulan alanlar yoğun ilgi görüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrenci ve personelin yaşam kalitesini artırmaya yönelik her adımı hassasiyetle attıklarını belirtti.

Öğrencilerin yalnızca akademik değil aynı zamanda sosyal ve günlük yaşam ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamaya gayret ettiklerini vurgulayan Kaplancıklı, şunları kaydetti:

"Hayata geçirilen market ve kafeterya, öğrencilerimizin ve personellerimizin yaşamını kolaylaştıran önemli bir hizmet olmuştur. Aldığımız olumlu geri dönüşler, doğru planlama yaptığımızı göstermektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de öğrenci odaklı projelerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
