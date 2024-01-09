 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BŞEÜ Öğrencileri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BŞEÜ Öğrencileri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Kazakistan, Gabon ve Fas'tan gelen öğrenciler, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy vererek, AA çalışanlarını tebrik etti.

BŞEÜ Öğrencileri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı
09.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:37
Abone Ol

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi gören öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kazakistan, Gabon ve Fas'tan gelen öğrenciler, fotoğrafları inceleyerek, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Hira'nın Zirvesinde", "Haber" kategorisinde "Uçan Kutu", "Spor" kategorisinde ise "Gölge Süvari" adlı fotoğraflara oy verdi.

Öğrenciler, " Deprem: Umut" kategorisinde "Depremin Umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Yanımda Ol Anne" fotoğraflarını seçti.

Kazakistanlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Kymbat Bek, AA muhabirine, seçkideki tüm fotoğrafları beğendiğini söyledi.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin iyi bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Bek, "Hem çok iyi çekmişler hem de hayattaki problemleri göstermişler. Gelecek yılki oylamada da fotoğraflara bakarak beğendiklerimi seçmek isterim." dedi.

Gabonlu Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Tombou ile Faslı Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Safoua Mzioui de fotoğraflara hayran kaldıklarını dile getirerek, seçkide eserleri bulunan AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kazakistan, Gabon, Spor, Deprem, Çevre, Kültür, Eğitim, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BŞEÜ Öğrencileri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika


16:29
Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu

Son Dakika
16:29 Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:42:33. #1.12#
SON DAKİKA: BŞEÜ Öğrencileri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement