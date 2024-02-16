BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir Başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir Başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir Başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (DAUM) çalışmalar, akreditasyon süreçleri ve 2024 yılı kalite hedefleri değerlendirildi.

16.02.2024 13:03
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (DAUM) toplantıda, kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların sunumunun yapıldığı bildirildi.

Merkezin kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, toplantıda doğal taş merkezince gerçekleştirilen faaliyetler, akreditasyon süreçleri ile 2024 yılı kalite hedeflerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantıya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, DAUM Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parısa Göker, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Arş. Gör. Dr. Barış Derviş ile firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir Başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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