Btp'den Vekil ve Belediye Başkanı Transferlerine Tepki: "Türkiye, Kirli İlişkiler Ağından Kurtulmalı" - Son Dakika
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Btp'den Vekil ve Belediye Başkanı Transferlerine Tepki: "Türkiye, Kirli İlişkiler Ağından Kurtulmalı"

28.06.2026 10:45  Güncelleme: 12:10
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, milletvekili ve belediye başkanı transferlerini eleştirerek, siyasetteki kirli ilişkiler ağına dikkat çekti ve Türkiye'nin bu sistemden kurtulması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, iktidarın milletvekili ve belediye başkanı transferlerini eleştirerek, "Kimin kime hizmet ettiğinin, kimin nerede durduğunun belli olmadığı bu kirli ilişkiler ağından Türkiye'nin kurtulması gerekiyor" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, düzenlediği basın toplantısında, milletvekili ve belediye başkanı transferlerini değerlendirdi.

Türk siyasetinde "kirli ilişkiler ağı" oluştuğunu, siyasetin rant ve çıkar aracı olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Önder, "Siyasetin en büyük sorunu kirlenmiş olmasıdır. Bunu hep konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü bugün ülkemizde yaşadığımız sorunların temelinde kirli siyaset ve kirli siyasetçiler yatmaktadır. Milletvekillerinin parti değiştirdiğini, transferlerin havada uçuştuğunu ve belediye başkanlarının sık sık partilerinden istifa ederek, el öpüp iktidar partisine geçtiğini her gün görüyoruz. Bu sürecin giderek hızlandığı bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

Bu ülke siyasetinin iki temel kirlenmişlik sorunu bulunduğunu ifade eden Önder, şunları söyledi:

"Birincisi, siyaseti rant elde etmek, güç ve para kazanmak için bir araç olarak gören ve siyaseti meslek edinmiş siyasetçilerdir. Partiler değişiyor, yeni partiler kuruluyor; ancak bakıyorsunuz, partilerin adı yeni olsa da aynı kişiler yine siyasetin içinde yer alıyor. Siyaseti bir rant alanı olarak gören bu anlayıştan siyasetin kurtulması gerekiyor. İkinci sorun ise kirli ilişkiler ağıdır. İktidar kim, muhalefet kim; kim kime hizmet ediyor, kimin eli kimin cebinde belli değil. Muhalefet partisinin liderine, iktidarı değiştirecek aday diye oy veriyorsunuz; ancak bir süre sonra aynı kişinin iktidara hizmet ettiğini görüyorsunuz. Gün geliyor, iktidara kimsenin yapmadığı iyilikleri yapıyor. ya da muhalefet partisinden belediye başkanı seçiyorsunuz; ardından o kişinin iktidar partisine katıldığını görüyorsunuz."

"ÖNCE KİRLETİP SONRA BU KİRLENMİŞLİK NEDENİYLE SİZİ İSTEDİĞİ GİBİ KULLANAN BİR SİSTEM"

Kimin kime hizmet ettiğinin, kimin nerede durduğunun belli olmadığı bu kirli ilişkiler ağından Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. Çünkü ülkemizde, siyasette önünün açılması için adeta adı konulmamış bir anlaşma varmış gibi görünüyor. Önce kirleneceksiniz, sonra bu kirli ilişkiler ağının bir parçası haline geleceksiniz. Ardından önünüz açılacak; ancak bu kirlenmişlik nedeniyle sizi kirletenler, sizi istedikleri gibi yönlendirebilecekler.

Bu sistem kirlidir. Sistem dışında kalmış, sistemin içine girmemiş ya da sistem tarafından kabul edilmemiş partilere, Bağımsız Türkiye Partisi'ne kulak vermeniz gerekir. Onlarla birlikte yürümeniz, bizimle birlikte hareket etmeniz gerekir. Aksi halde bu kirli sistemin içinde yer alan, biraz önce anlattığım iki kısır döngünün parçası olan partilerden ve siyasetçilerden ülkeye ne hizmet gelir ne de hayır gelir. Üstelik verdiğiniz oyun nereye gideceğini de bilemez duruma düşersiniz. Bu nedenle millet, alternatifini kendisi oluşturmalı; sistem dışında tutulmuş olanlara dört elle sarılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Btp'den Vekil ve Belediye Başkanı Transferlerine Tepki: 'Türkiye, Kirli İlişkiler Ağından Kurtulmalı' - Son Dakika

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