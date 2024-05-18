BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mansur Yavaş\'ı ziyaret etti

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Baş, ziyaret sonrası Yavaş'a başarılar diledi.

18.05.2024 09:10  Güncelleme: 09:11
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(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP lideri Hüseyin Baş,  "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Sayın Yavaş'a yeni döneminde üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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