BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mansur Yavaş\'ı ziyaret etti

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(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP lideri Hüseyin Baş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Sayın Yavaş'a yeni döneminde üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.