BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Vatandaşın derdi anayasa mı yoksa geçim problemi mi?

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(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "AK Parti sürekli bu anayasa gündemini masaya getiriyor, ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Burada başkaca bir meselenin olduğunu anlamamız lazım. En temel hikaye bu. Şimdi Türkiye'de vatandaşın derdi anayasa mı yoksa vatandaşın derdi geçim problemi mi? Vatandaşın derdi açlık mı, sefalet mi, yoksulluk mu? Cumhurbaşkanı aslında kendi iktidarını devam ettirebilmek için anayasa değişikliğine muhalefetle birlikte adım atabilir" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, kişisel YouTube kanalından yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalara değindi. Türkiye'de 1982 Anayasası'nın birçok kez değiştirildiğine işaret eden Baş, "Anayasanın ruhuna, söylediğine baktığın zaman, Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısına ve vatandaşına zararı olabilecek bir anayasa ortada yok. Ama işte AK Parti sürekli bu anayasa gündemini masaya getiriyor, ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Burada başkaca bir meselenin olduğunu anlamamız lazım. En temel hikaye bu. Şimdi Türkiye'de vatandaşın derdi anayasa mı yoksa vatandaşın derdi geçim problemi mi? Vatandaşın derdi açlık mı, sefalet mi, yoksulluk mu?" ifadelerini kullandı.

Baş, şunları kaydetti:

"Hükümetin içine baktığın zaman anayasaya ilişkin bir kanat diyor ki, Hayati Yazıcı Genel Başkan Yardımcısı '1. maddeden son maddesine kadar anayasayı ele alacağız, gerekli olan değişiklikleri yapacağız' Ne demek yani, 1. maddeden itibaren demek ne demek? Şimdi AK Parti'nin iki tane derdi olabilir. 82'de kurulmuş anayasanın zaten birçok maddesi değiştirilmiş. Anayasamızın kaç tane maddesi var? 177 tane maddesi var 82'de ki anayasamızın. Bunun 143'ü zaten değişmiş, kalmış 34 tane madde. Şimdi bu anayasada 1. maddeden itibaren değişeceğim dedi ya, 143'ü zaten değiştin, kaldı geriye 4 tane madde. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilememesi gereken dört tane madde, AK Parti'nin hükümetin bununla bir derdi olabilir."

"Bahçeli ve Erdoğan arasındaki kavga ile anayasa değişikliğinin bağlantısı"

Hüseyin Baş, "Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın aslında hukuku çok iyi görünmüyor. En son malum Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un Sayın Bahçeli'ye bir ziyareti oldu. Orada arkada bir saat 17.25'te durmuş. İşte geçmişte bununla ilgili bir röportajı oluyor Sayın Bahçeli'nin, çok gündeme geliyor o saat konusu falan. Yani aslında oradan hükümete bir mesaj veriyor. Sayın Bahçeli de sürekli bir subliminal mesaj verme eğilimine sahip" şeklinde konuştu.