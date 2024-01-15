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BTP, Zübeyde Hanım'ı ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi - Son Dakika
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BTP, Zübeyde Hanım'ı ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı 101'inci ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi. BTP İzmir teşkilatı, Zübeyde Hanım'ın kabri başında çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Törene BTP İzmir İl Başkanı Ömer Kalem ve diğer parti üyeleri de katıldı.

BTP, Zübeyde Hanım\'ı ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi
15.01.2024 - 12:50,  Güncelleme: 12:51
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı 101'inci ölüm yıl dönümünde andı.

BTP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı 101'inci ölüm yıl dönümünde andı. Partiden yapılan açıklamada, "Bir anne tüm dünyayı değiştirir. Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

BTP İzmir teşkilatı da Zübeyde Hanım'ı kabri başında andı. Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım Parkı'ndaki anıt mezarını ziyaret eden BTP teşkilatı anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve dua etti. BTP İzmir İl Başkanı Ömer Kalem başkanlığındaki BTP heyetinde MYK Üyesi Adem Birinci, İzmir Kadın Kolları Başkanı Sevinç Baysal, Bayraklı İlçe Belediye Başkan Adayı Ayşe Kelepir, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Bülent Taş, Menemen Belediye Başkan Adayı Yılmaz Gökçe de yer aldı.

Kaynak: ANKA
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