BTTADK, Müftü Olayını Takip Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BTTADK, Müftü Olayını Takip Ediyor

BTTADK, Müftü Olayını Takip Ediyor

Batı Trakya Türk Azınlığı, İskeçe'deki müftü olayını ve soruşturmayı yakından takip ediyor.

11.12.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Yunan devleti tarafından atanmış müftülerin 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii'ne girmeye çalışması nedeniyle yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın yakından takip edildiğini açıkladı.

BTTADK, dün gerçekleştirdiği olağan toplantıda, azınlık toplumunu ilgilendiren güncel gelişmeleri ve sorunları ele aldı.

Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, 11 Ekim 2024 Cuma günü İskeçe Çınar Camii'nde yaşanan ve atanmış müftülerin camiye girmek istemesinin ardından meydan gelen olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, olay kapsamında ifade vermek üzere İskeçe Emniyeti'ne çağrılan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı ve İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ile dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının irade ve talepleri doğrultusunda müftülük sorununun çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada ayrıca Dimetoka Çarşı Camii'nin onarımı vesilesiyle düzenlenen törende yapılan duanın Türkçe yerine Yunanca gerçekleştirilmesinin büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandığı kaydedildi.

Bu durumun dini geleneklere aykırı olduğu ve ibadetlerin özünden koparılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, Lozan Antlaşması'nın azınlıkların eğitim ve ibadetlerinde ana dilleri olan Türkçenin kullanılmasını garanti altına aldığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katılımıyla 11 Ekim'de gerçekleşen İskeçe Medresesi'nin açılışına katılan atanmış müftüler, açılışın ardından İskeçe'deki Çınar Camii'nde cemaatle birlikte Cuma namazını eda etmek istemişti. Ancak Batı Trakya Türk Azınlığı mensupları bu duruma tepki göstererek atanmış müftüleri camiden uzaklaştırmış, Türk azınlık tarafından seçilen İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'ya sahip çıkmışlardı.

Yunanistan'da Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Trakya, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Müftü, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTTADK, Müftü Olayını Takip Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: BTTADK, Müftü Olayını Takip Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.