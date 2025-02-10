BTÜ'den Uludağ'da Arı Türleri Projesi - Son Dakika
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BTÜ'den Uludağ'da Arı Türleri Projesi

BTÜ\'den Uludağ\'da Arı Türleri Projesi

Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ'daki arı türlerinin çeşitliliğini belirlemek için proje başlattı.

10.02.2025 13:21
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Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), TÜBİTAK desteğiyle yürüteceği proje kapsamında Uludağ'ın ormanlık alanlarında bulunan arı türlerinin çeşitliliği belirlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya'nın yürütücülüğünü yaptığı "Uludağ'ın Orman Zonlarında Hymenoptera Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi" başlıklı proje, "TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri" programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projede çeşitli yöntemlerle toplanan böcek örnekleri, BTÜ Orman Fakültesi Entomolojisi Lavoratuvarında böcek takımları ve familyalarına göre tasnif edilecek.

Üç yıl sürmesi planlanan projede, Uludağ ormanlarında yayılım gösteren "hymenoptera" (zar kanatlılar-karıncalar, bal arıları, yaprak arıları, yaban arıları) türleri belirlenerek, tür çeşitliliği ortaya konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Sarıkaya, elde edilen verilerle bu alanlardaki bitki tür ve vejetasyon çeşitliliğine bağlı olarak ortaya çıkan hymenoptera tür kompozisyonlarının, benzerlik durumlarının belirleneceği bildirdi.

Sarıkaya, söz konusu çalışmayla endemik ve nesli tehdit altında olan türlerin tespiti ve koruma çalışmalarının da mümkün olabileceğini ifade etti.

Projede, Gürcistan Tarım Üniversitesinden (Agricultural University of Georgia) Prof. Dr. George Japoshvili, BTÜ Orman Fakültesinden Doç. Dr. Ayşe Gül Sarıkaya ve araştırma görevlisi Tutku Gencal araştırmacı olarak görev alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BTÜ'den Uludağ'da Arı Türleri Projesi - Son Dakika

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