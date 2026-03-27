Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz

Malatya’da bir fast-food restoranına giden vatandaş, yediği dürümün içinde yabancı bir madde fark edince büyük bir şok yaşadı.

DÜRÜMDEN ALÇIPAN ÇIKTI

Dürümü kontrol eden müşteri, içinden yemek malzemesi yerine inşaat yapımında kullanılan alçıpan parçaları çıktığını gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Kısa sürede yayılan görüntüler, gıda güvenliği ve restoran hijyeni konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Vatandaşlar, insan sağlığını hiçe sayan bu tür ihmallerin denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.