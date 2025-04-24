Bu Hafta 13 Yeni Film Vizyona Girdi - Son Dakika
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Bu Hafta 13 Yeni Film Vizyona Girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komedi, aksiyon ve bilim kurgu dahil 13 film izleyiciyle buluşuyor.

24.04.2025 11:44
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, bilim kurgudan animasyona 13 film vizyona girecek.

Ewan McGregor, Natalie Portman ve Hayden Christensen'in başrollerini paylaştığı "Star Wars: Bölüm 3-Sith'in İntikamı" izleyiciyle buluşacak.

Samuel L. Jackson, Bai Ling, Rena Owen, Christopher Lee, Jimmy Smits, James Earl Jones ve Genevieve O'Reilly gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda George Lucas oturuyor.

Macera, aksiyon, bilim kurgu türündeki film, klon savaşlarından 3 sene sonra Obi-Wan'ın yeni bir tehlike sezmesini ve Anakin'in kötü tarafın etkisinde kalmaya başlamasını anlatıyor.

"Yıldızlararası"

Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Yıldızlararası", haftanın bir diğer bilim kurgu filmi olacak.

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, John Lithgow, Timothee Chalamet, Ellen Burstyn, Matt Damon, Topher Grace, Wes Bentley, Elyes Gabel, Bill Irwin, Mackenzie Foy ve Casey Affleck gibi geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın konusu özetle şöyle:

"Filmin odaklandığı yakın gelecekte yeryüzündeki yaşam, artan kuraklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle tehlikeye girmiştir. İnsan ırkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sırada yeni keşfedilen bir solucan deliği, tüm insanlığın umudu haline gelir. Bir grup astronot-kaşif, buradan geçip boyut değiştirerek daha önce hiçbir insanoğlunun erişemediği yerlere ulaşmak ve insanoğlunun yeni yaşam alanlarını araştırmakla görevlendirilir."

"Ucuz Roman"

Quentin Tarantino'nun 1994 yapımı filmi "Ucuz Roman" yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Dört ayrı suç ve intikam hikayesinin anlatıldığı yapımda, başrolleri John Travolta, Uma Thurman ve Samuel L. Jackson paylaşıyor.

"Kayıp Dünya"

Paul W.S. Anderson'un yönettiği fantastik macera "Kayıp Dünya", aynı isimli George R.R. Martin öykülerinden sinemaya uyarlandı.

Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover ve Deirdre Mullins'in rol aldığı film, sihirli bir gücü bulmak için kraliçesi tarafından zorlayıcı bir göreve gönderilen büyücü Gray Alys'i odağına alıyor.

"Şafağa Kadar"

Michael Cimino, Peter Stormare ve Odessa A'zion'un oynadığı, David F. Sandberg'in filmi "Şafağa Kadar", vadide sıkışıp kalan ve aynı korkunç geceyi tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan bir grup arkadaşın, kaçmanın tek yolunun şafak vaktine kadar hayatta kalmak olduğunu anlamasını konu ediniyor.

"Sürmeli"

Oyuncu kadrosunda Zeynep Işıklı, Ozan Yıldırım, Mert Demirci ve Şevki Özcan'ın bulunduğu aksiyon ve dram karışımı "Sürmeli", Bedirhan Birinci yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

"İçimdeki Mutluluk"

Khaled Marei'nin çektiği Mısır yapımı "İçimdeki Mutluluk", Kareem Mahmoud, Mariam El Gendy, Dina El Sherbiny ve Yasmin Raeis'in oyunculuğunda beyaz perdede olacak.

" Pink Floyd: Live at Pompeii"

Adrian Maben'in yönetmenliğini üstlendiği, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı "Pink Floyd: Live at Pompeii???????", 1972 yılında Pink Floyd'un Pompeii'deki antik Roma Amfi Tiyatrosu'nda verdiği konseri, 4K çözünürlük ve yeniden düzenlenmiş ses tasarımıyla sinema salonlarında izleyiciyle buluşturacak.

"The End"

Tilda Swinton, George MacKay ve Moses Ingram'ın rol aldığı, Joshua Oppenheimer'ın filmi "The End", evrensel çöküşün toplumu yok etmesinden sonra tuz madeninin derinliklerine inşa edilmiş süslü bir sığınakta saklanan ailenin hikayesini konu alıyor.

"Öldürdüğün Şeyler"

Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal ve Ekin Koç'un oynadığı, Ali Reza Khatami yönetmenliğindeki "Öldürdüğün Şeyler", hasta annesinin ölümüyle sarsılan bir adamın, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya vermesi sonrasında yaşananları anlatıyor.

"Asil Prenses"

Radek Beran ve David Lisy'in birlikte yönettiği haftanın animasyonu "Asil Prenses", genç bir kralın, prenses Carolina'nın sevgisini kazanmak için bahçıvan kılığıyla kaleye girmesi sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

"Tepenin Uşakları 2: Zifin"

İsmet Eraydın'ın yönetmenliğini yaptığı "Tepenin Uşakları 2: Zifin", Akçaabat'ta kimsesiz büyüyen bir gencin, sevdiği kadına kavuşmak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

"Sitare Cin Kraliçesi"

Gökhan Aksu'nun çektiği korku filmi "Sitare Cin Kraliçesi", yıllar önce şeytana kurban edilen babasının intikamını almak isteyen bir gencin başından geçenleri konu ediniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bu Hafta 13 Yeni Film Vizyona Girdi - Son Dakika

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