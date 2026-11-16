Bu hafta dünya genelinde film, kitap ve müzik etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta festivallerden fuarlara, tiyatro gösterilerinden söyleşilere ve sergilerden konserlere dair birçok etkinlik düzenlenecek.

Hollanda'da Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin (IDFA) 39. edisyonu, Estonya'da düzenlenen Tallinn Black Nights Film Festivali, İsveç'te gerçekleştirilen 37. Stockholm Uluslararası Film Festivali, İrlanda'nın en eski ve en büyük film festivali 71. Cork Uluslararası Film Festivali, 22 Kasım'a kadar devam edecek.

Doğu Avrupa ve Doğu ülkelerinin zengin sanat ile kültürünü öne çıkaran uluslararası festival "A Weekend in the East" bugün başladı ve 28 Kasım'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Doha Film Festivali 19 Kasım'da başlıyor

İspanya'nın Asturias bölgesindeki Gijon kentinde her yıl düzenlenen, Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen bağımsız film festivallerinden biri olan "Gijon Uluslararası Film Festivali"nin 64. edisyonu 21 Kasım'a kadar sürecek.

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ikinci kez düzenlenen "Doha Film Festivali"nde 19-27 Kasım'da sinemaseverler ağırlanacak. Katar'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden özgün hikayeleri bir araya getirmeyi amaçlayan festivalde, uluslararası uzun metraj, uluslararası kısa film, Ajyal ve "Made in Qatar" olmak üzere dört ana yarışma bölümü bulunuyor. Yarışmaların yanı sıra gala gösterimleri, açık hava film gösterimleri, özel seçkiler ve ailelere yönelik etkinlikler de programda yer alıyor.

Hindistan Uluslararası Film Festivali (IFFI), 57. edisyonuyla 20-28 Kasım'da Goa'da gerçekleştirilecek. "Sınırların Ötesinde Hikayeler" temasıyla düzenlenecek festivalde, 86 ülkeden 150'den fazla uluslararası film gösterilecek.

Singapur Yazarlar Festivali, bu yıl 29. kez düzenleniyor. "Hidden in Plain Sight" (Göz Önünde Saklı) temasıyla gerçekleştirilen festival, 300'ün üzerinde yazar, konuşmacı ve moderatörü 200'den fazla programda bir araya getiriyor.

Kurgu, şiir, anı, edebiyat çevirisi ve polisiye gibi farklı türlere odaklanan etkinlikte söyleşiler, atölyeler, okuma etkinlikleri ve film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Amitav Ghosh, Tan Twan Eng ve Silvia Moreno-Garcia, festivalin konukları arasında bulunuyor.

Jenny Holzer'ın "BLANK" sergisi Seul'de açılacak

ABD'li kavramsal sanatçı Jenny Holzer'ın "Blank" başlıklı kişisel sergisi, 31 Ocak 2027'de Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kukje Gallery'de sanatseverlerle buluşacak. Dört yılı aşkın süredir yazıyı temel ifade aracı olarak kullanan Holzer, eserlerinde politik ve kişisel metinler aracılığıyla toplumsal meselelere odaklanıyor.

Seul'deki Sejong Sanat Müzesi, "Toulouse-Lautrec ve Suzanne Valadon: Montmartre Ressamları" başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. 9 Şubat 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek sergide, 19. yüzyıl sonlarında Paris'in Montmartre bölgesinde üretim yapan sanatçıların yaklaşık 110 eseri yer alıyor. Henri de Toulouse-Lautrec ve Suzanne Valadon'un çalışmalarını merkeze alan sergi, Fransa'daki müze ve özel koleksiyonlardan getirilen eserleri Kore'de ilk kez bir araya getiriyor.

Frieze Abu Dhabi ilk edisyonuyla kapılarını açıyor

Uluslararası çağdaş sanat fuarı Frieze Abu Dhabi, ilk edisyonunu 19-22 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Manarat Al Saadiyat'ta gerçekleştirecek. Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı ile Frieze işbirliğinde düzenlenen fuar, uluslararası galerileri, sanatçıları ve sanat kurumlarını bir araya getirecek. Saadiyat Kültür Bölgesi'nde düzenlenecek etkinlikte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Batı Asya, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan sanatçıların üretimleri de öne çıkarılacak.

Dünya Etno spor Birliği tarafından düzenlenen "Ethnosport Kültür Festivali", 19-28 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek. Riyad Sezonu kapsamında düzenlenecek festival, farklı coğrafyaların geleneksel sporlarını, oyunlarını ve kültürel değerlerini uluslararası bir platformda buluşturacak. Geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra el sanatları, çocuk oyunları, yöresel mutfaklar, müzik ve dans gösterileri de etkinlik programında yer alacak.

Afrika'da sinema ve müzik buluşmaları

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Kahire Uluslararası Film Festivali, 20 Kasım'a kadar 47. edisyonuyla sinemaseverleri ağırlıyor. Afrika ve Arap dünyasının köklü sinema etkinliklerinden biri olan festival, uluslararası yapımların yanı sıra Mısır sinemasından örnekleri ve yeni yönetmenlerin çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor.

Fas'ta düzenlenen "Marakeş Uluslararası Film Festivali" ise 20-28 Kasım'da 23. edisyonuyla gerçekleştirilecek. Dünya sinemasından yapımları ve sinema sektörünün önemli isimlerini buluşturan festival, farklı kültürlerden hikayeleri görünür kılmayı ve yeni sinemacıları desteklemeyi hedefliyor.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen "Visa For Music, 18-21 Kasım'da 13'üncü kez müzik dünyasını bir araya getiriyor. Afrika ve Orta Doğu müziğinin uluslararası alanda tanıtılmasını amaçlayan festivalde konserlerin yanı sıra konferanslar, ustalık sınıfları, atölyeler ve sektör buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Kuzey Amerika'da belgesel, kitap ve caz festivalleri

ABD'nin New York kentinde düzenlenen DOC NYC'nin fiziksel gösterimleri 19 Kasım'a kadar gerçekleştirilirken, çevrim içi program 29 Kasım'a kadar devam ediyor. Belgesel sinemacıları ve izleyicileri bir araya getiren etkinlikte farklı konuları ele alan uzun ve kısa metrajlı yapımlar gösteriliyor.

"Miami Kitap Fuarı", 15-22 Kasım'da 43. kez okurları, yazarları ve yayıncılık dünyasının temsilcilerini buluşturuyor. Miami Dade College'ın Wolfson Kampüsü'nde düzenlenen fuarda yüzlerce yazarın katılımıyla söyleşiler, kitap tanıtımları, imza etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar gerçekleştiriliyor. İngilizce, İspanyolca ve Haiti Kreolcesi başta olmak üzere farklı dillerdeki edebiyat eserlerine yer veren fuar, geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Florida eyaletinin Hollywood kentinde düzenlenen "Hollywood Real Jazz Festivali", 20-21 Kasım'da caz müziğini açık hava sahnesine taşıyacak. Hollywood ArtsPark'ta gerçekleştirilecek ücretsiz festivalin öne çıkan isimleri arasında Grammy ödüllü caz müzisyeni Ron Carter ve Foursight Quartet bulunuyor.

"Houston Yunan Film Festivali", 20-22 Kasım'da dokuzuncu edisyonuyla Yunan ve Kıbrıs sinemasından yapımları ABD'li izleyicilerle buluşturacak. Houston'daki MATCH Theater'da gerçekleştirilecek festivalde Yunanistan, Kıbrıs ve diaspora sinemacılarının uzun ve kısa metrajlı filmleri gösterilecek.

Güney Amerika'da çeşitlilik, edebiyat ve halk müziği

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen "MixBrasil Çeşitlilik Kültürü Festivali", 34. kez gerçekleştiriliyor. Latin Amerika'nın önemli çeşitlilik kültürü etkinlikleri arasında gösterilen festivalde kısa ve uzun metrajlı film gösterimlerinin yanı sıra tiyatro çalışmaları, atölyeler, söyleşiler ve deneyim odaklı etkinlikler yer alıyor.

Şili'nin başkenti Santiago'daki "Santiago Uluslararası Kitap Fuar"ı (FILSA), 22 Kasım'a kadar 45. edisyonuyla okurları ağırlıyor. Estacion Mapocho Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuar, bu yıl "Conecta" temasıyla yazarları, yayınevlerini, kitapçıları ve okurları bir araya getiriyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ilk kez düzenlenecek "Republica Folklore Festivali", 21-22 Kasım'da ülkenin halk müziği ve kültürel mirasını kutlayacak. Etkinlikte 50'den fazla sanatçı, üç ayrı sahnede performans sergileyecek.

Konserler

Dünyaca ünlü müzisyenler, kasım ayının ikinci yarısında Avrupa ve Amerika'da konser turnelerine devam edecek. Saint Levant, "AFANDI World Tour" kapsamında bugün Berlin, 18 Kasım'da Kopenhag, 19 Kasım'da Oslo ve 21 Kasım'da Stockholm'de dinleyicileriyle buluşacak.

Olivia Rodrigo, "The Unraveled Tour" kapsamında bugün Orlando'da, 19 ve 20 Kasım'da ise Sunrise kentinde konser verecek. Jonas Brothers, 17 Kasım'da Palm Desert, 18 ve 19 Kasım'da Los Angeles, 21 Kasım'da San Francisco ve 22 Kasım'da Sacramento'da sahne alacak.

Muse, "The Wow! Signal Europa Tour" kapsamında 16 Kasım'da Londra, 18 Kasım'da Berlin, 20 ve 21 Kasım'da Milano'da müzikseverlerle buluşacak. Twenty One Pilots, 21 Kasım'da Meksiko'da düzenlenecek Corona Capital Festivali'nin programında yer alacak.

Metallica ise Mohegan Sun Arena'nın 25. yılı dolayısıyla 19 ve 21 Kasım'da ABD'nin Connecticut eyaletindeki Uncasville kentinde iki özel konser gerçekleştirecek. Gruba ilk gece Suicidal Tendencies, ikinci gece ise Spiritbox eşlik edecek.

Türk müzisyenler, 16-22 Kasım'da Avrupa'nın farklı şehirlerinde düzenlenecek konser ve festivallerde müzikseverlerle buluşacak. Edis, Şevval Sam, Aynur, Tan Taşçı, Mustafa Sandal ve Kardeş Türküler'in de aralarında bulunduğu sanatçılar, pop müzikten geleneksel ezgilere uzanan repertuvarlarıyla Avrupa'da sahne alacak.

Belçika'nın Gent kentinde 18-22 Kasım'da düzenlenecek "İstanbul Ekspres Festivali", haftanın öne çıkan müzik buluşmalarından biri olacak. Festival kapsamında 18 Kasım'da Aynur, 19 Kasım'da Şevval Sam, 20 Kasım'da İstanbul Fasıl Ensemble, 21 Kasım'da Nilipek ve Cem Yıldız, 22 Kasım'da ise İstanbul Fasıl Ensemble ile Dilek ve Derya Türkan'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar sahne alacak.

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Edis, Avrupa turnesi kapsamında yarın Viyana'da, 18 Kasım'da Çekya'nın başkenti Prag'da ve 22 Kasım'da Almanya'nın Hamburg kentinde konser verecek.

Tan Taşçı, 20 Kasım'da Almanya'nın Bochum kentindeki RuhrCongress'te "Sende de Benden Var" turnesi kapsamında dinleyicileriyle buluşacak. Aynı salonda Mustafa Sandal, 21 Kasım'da "Live Europe 2026" turnesi çerçevesinde sahne alacak.

Köln'de 21 Kasım'da gerçekleştirilecek konserde ise Kardeş Türküler, Ahmet Kaya'nın hafızalara kazınan eserlerini kendi yorumuyla seslendirecek. Theater am Tanzbrunnen'de düzenlenecek konser, sanatçının müzikal mirasına adanan özel bir buluşma niteliği taşıyacak.

Piyanist Burak Çebi de 20 Kasım'da Hamburg'daki Laeiszhalle'nin Küçük Salonu'nda Ludovico Einaudi'nin eserlerinden oluşan bir resital verecek.

ABD sinemalarında bu hafta 5 yeni film gösterime girecek

ABD sinemalarında 20 Kasım'da aralarında biyografi, dram, gerilim ve fantastik türlerde yapımların bulunduğu filmler izleyiciyle buluşacak.

Francis Lawrence'ın yönettiği distopik bilim kurgu ve fantastik türdeki film "The Hunger Games", Panem evreninde ilk filmin olaylarından 24 yıl öncesine giderek Haymitch Abernathy'nin katıldığı 50. Açlık Oyunları'nı konu ediniyor.

Peter Farrelly'nin yönettiği biyografik dram "I Play Rocky", Sylvester Stallone'un "Rocky" filmini hayata geçirme sürecini ve yapımda başrolü üstlenebilmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

James Gray'in yönettiği suç ve gerilim türündeki "Paper Tiger" filminde, Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller başrolleri paylaşıyor.

Andrey Zvyagintsev'in yönettiği dram ve gerilim türündeki yapım "Minotaur", iş hayatındaki krizler ve evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatı altüst olan bir şirket yöneticisinin hikayesini anlatıyor.

Evgeny Afineevsky'nin yönettiği belgesel "Ash and Crayons" ise Vladyslav Buriak, Roman Oleksiv ve Saad Kassis-Mohamed'in hikayelerinden yola çıkarak, Ukrayna'daki savaşta yaralanan ve yerlerinden edilen çocukların yaşadıklarını gerçek görüntüler ve animasyon aracılığıyla aktarıyor.