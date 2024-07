Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ünlü müzisyen Dua Lipa, 10 Temmuz'da Madrid, 12 Temmuz'da Lizbon'da konser verecek.

Müzik dünyasına 60 yılı aşkın süredir damga vuran The Rolling Stones, 10 ve 13 Temmuz'da Los Angeles'ta performans sergileyecek.

Grammy ödüllü Kanadalı sanatçı Bryan Adams, bu akşam Letonya'nın Riga kentinde, yarın Litvanya'nın Vilnius kentinde sahne alacak.

İngiliz rock grubu Coldplay, 12 Temmuz'da Roma'da hayranlarıyla buluşacak.

Grammy ödüllü ABD'li müzisyen ve söz yazarı Stevie Nicks, İngiltere turnesi kapsamında yarın Manchester'da, 12 Temmuz'da Londra'da konser verecek.

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, dünya turnesine 9-10 Temmuz'da Zürih, 13-14 Temmuz'da Milano konseriyle devam edecek.

Dünya turnesi yoğun ilgi gören Alman metal grubu Rammstein, 11 ve 13 Temmuz'da Frankfurt'ta sahne alacak.

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 13 Temmuz'da Almanya'nın Hockenheim kentinde sahnede olacak.

Metallica, Pearl Jam ve Alice Cooper Avrupa turnesinde

ABD'li metal grubu Metallica, dünya turnesini 12 Temmuz'daki Madrid konseriyle sürdürecek.

Kolombiyalı urban pop müzisyeni Karol G, bu akşam Lizbon'da sahne alacak.

Red Hot Chili Peppers, 12 Temmuz'da New York'ta hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz müzisyen ve söz yazarı Ed Sheeran, 12 ve 13 Temmuz'da Polonya'nın Gdansk kentinde konser verecek.

İspanya turnesi devam eden Meksikalı müzisyen ve prodüktör Luis Miguel, 10 Temmuz'da Murcia, 13 Temmuz'da Roquetas de Mar kentinde performans sergileyecek.

Müzik kariyerine 50 yıldan fazladır devam eden ünlü rockçı Alice Cooper, 10 Temmuz'da İtalya'nın Pordenone kentinde sahne alacak.

Rock grubu Pearl Jam, bugün Barselona, 11 Temmuz'da Madrid ve 13 Temmuz'da Lizbon konserleriyle dünya turnesine devam edecek.

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, Almanya turnesi kapsamında bugün Mannheim, 10 Temmuz'da Dresden'de konser verecek.

Sergiler, fuarlar ve film festivalleri

Bu haftaki sanat fuarlarının başında, 11-14 Temmuz'da New York'ta gerçekleştirilecek "Hamptons Güzel Sanatlar Fuarı" geliyor. Yaklaşık 400 sanatçının eserleri, 70 uluslararası galeride sergilenecek.

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Santa Fe kentinde, şehirdeki en uzun soluklu "Art Santa Fe" fuarı 12 Temmuz'da kapılarını sanatseverlere açacak. Çok sayıda sanatçıyı ağırlayacak fuara, 200 bine yakın ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

ABD'nin Madison kentinde 13 Temmuz'da kapılarını açacak "Art Fair on the Square", bu yıl 66'ncı kez düzenlenecek. İki gün sürecek fuarda, 500'ün üzerinde sanatçının ilgi gören çalışmaları satışa çıkarılacak.

Film festivallerinde ise bu hafta İrlanda'da 39.su düzenlenecek "Galway Film Festivali" öne çıkıyor. Bu yılki odak ülkenin Filistin olarak belirlendiği festivalde, İrlanda ve dünya sinemasından öne çıkan yapımlar gösterilecek. Yarın başlayacak fuar, 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

David I. Strasser'ın yönettiği gerilim filmi "Deadly Wives Club", 11 Temmuz'da ABD sinemalarında olacak.

Nicolas Cage'in başrolde oynadığı "Longlegs", Scarlett Johansson'ın yeni filmi "Fly Me to the Moon", Lee Tamahori'nin yönettiği "The Convert", Luke Gilford imzalı "National Anthem", Gino McKoy'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Lumina" ve Cara Mones ile Caroline Suh'un yönettiği belgesel film "Sorry/Not Sorry" 12 Temmuz'da vizyona girecek.

Colton Urquhart imzalı "Half Moon Bay" 13 Temmuz, Mitch Riverman'ın yazıp yönettiği "The Duke of Marylebone" ise 14 Temmuz'da beyazperdede olacak.