Bu Hafta Sinemada 9 Yeni Film!

05.03.2026 12:06
Romantik komediden gerilime, 9 film vizyona girecek; Gyllenhaal ve diğer yıldızlarla dolu.

Sinema salonlarında bu hafta romantik komediden gerilime, dramdan korkuya 9 film vizyona girecek.

Oscar'a aday gösterilen yazar ve yönetmen Maggie Gyllenhaal'ın filmi "Gelin!"de, başrolleri Jessie Buckley, Christian Bale, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal, Julianne Hough ve John Magaro paylaştı.

Etkileyici bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtan yapım, 1930'ların Chicago'sunda kendisine bir partner bulmak isteyen Frankenstein'ın Canavarı'nın Dr. Euphronious'tan yardım alarak öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Gyllenhaal'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımcıları arasında Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler ve Osnat Handelsman Keren bulunuyor.

"Tavşan İmparatorluğu"

Alpay Kaya, Sermet Yeşil ve Kubilay Tunçer'in oynadığı Seyfettin Tokmak'ın filmi "Tavşan İmparatorluğu", çocukluğun kırılganlığını ve hayal gücüyle örülü melankolisini konu alıyor.

"Kurtuluş"

Emin Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Kurtuluş", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaştığı film, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.

"Shell: Güzellik Merkezi"

Elisabeth Moss, Kate Hudson, Kaia Gerber ve Elizabeth Berkley'in başrollerini paylaştığı "Shell: Güzellik Merkezi", korku, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Max Minghella'nın yönettiği film, bir zamanlar çok sevilen aktris Samantha Lake'nin kariyerini geri kazanmak için başvurduğu sağlık devi Zoe Shannon'ın göz alıcı dünyasında karşılaştığı gerçeği gözler önüne seriyor.

"Hero'nun 100 Gecesi"

Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Safia Oakley Green ve Felicity Jones'in oynadığı "Hero'nun 100 Gecesi," Julia Jackman yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Fantastik unsurlar taşıyan dram türündeki film, uzak bir şatoda yaşayan ihmalkar bir koca, genç eşi Cherry ve sadık hizmetçi Hero arasındaki hassas dengelerin, eve gelen çekici misafirle altüst olmasını konu alıyor.

"Uçan Köfteci"

Rezan Yeşilbaş'ın yönettiği, Nazmi Kırık, Selin Yeninci ve Aram Dildar'ın oynadığı "Uçan Köfteci", öteden beri sahip olduğu uçma isteğini paramotor denen alet sayesinde gerçeğe dönüştürebileceğini keşfeden bir seyyar köftecinin hikayesini odağına alıyor.

"Ann Lee Efsanesi"

Amanda Seyfried, Lewis Pullman ve Thomasin McKenzie'nin başrollerini paylaştığı Mona Fastvold'un filmi "Ann Lee Efsanesi", Shakers olarak bilinen tarikatın kurucusu Ann Lee'nin gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"Şeyatin-i Cin"

Erkan Demir'in çektiği, Bülent Çelik, Asuman Gülengül ve Hüseyin Taş'ın rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Şeyatin-i Cin", bir ailenin başından geçen tuhaf olaylar etrafında dönüyor.

"Hoplayanlar"

Daniel Chong'un yönettiği haftanın animasyonu "Hoplayanlar", bilim insanlarının insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfetmesi sonrası hayvansever Mabel'in bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını konu ediniyor.

Kaynak: AA

Sinema, Güncel, Son Dakika

