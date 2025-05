Bu Hafta Vizyona Girecek 10 Yeni Film

(ANKARA)- Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında 61'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 3 ödülle dönen, dram türünde ve Belkıs Bayrak'ın yönettiği "Gülizar" ile serinin 6'ncı filmi olan korku türündeki "Son Durak: Kan Bağı" yer alıyor.

İşte o filmler:

Gülizar

Gülizar'ın hayatı düğün hazırlıkları sırasında tacize uğramasıyla altüst olur. Kendini taciz eden kişinin peşine düşen Gülizar, hayatını karartan kişinin kim olduğunu öğrenir ve kendini klostrofbik bir yolculuğun içinde bulduğu sürece girer.

Tür: Dram

Yönetmen: Belkıs Bayrak

Oyuncular: Hakan Yufkacıgil, Ecem Uzun, Bekir Behrem

Son Durak: Kan Bağı

Üniversite öğrencisi Stefanie, ailesinin ve kendisinin öldüğünü gördüğü sürekli tekrar eden kabuslar görür. Stefanie bu rüyaları yeni gördüğünü düşünür ancak kafasındaki bu görüntüler 10 yıl öncesine aittir. Stefanie zamanla bu rüyaların büyükannesinin 50 yıl önceki vizyonundan geldiğini fark eder. Ailesini bu ölümden kurtarmak isteyen Sftefanie zorlu bir mücadeleye girişir.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Oyuncular: Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana

Hurry Up Tomorrow

Patolojik uykusuzluk çeken müzisyen Abel, tam bir ruhsal çöküntünün eşiğindedir. Ancak daha sonra onu gerçek bir yolculuğa çıkaracak gizemli bir kadınla tanışır. Kadının fısıldadığı sırlarla müzisyen, geçmişiyle yüzleşip pek çok rahatsız edici soruyla baş başa kalır.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Trey Edward Shults

Oyuncular: Abel Tesfaye, Jenna Ortega, Barry Keoghan

Orman Çocukları

Bir grup çocuk, yaz kampı için ormandaki bir çiftliğe gider. Grup, ormanda yaşayan çocuklarla karşılaştıklarında kendilerini eğlenceli bir rekabetin içinde bulur. Başlangıçta her şeyin yolunda olması, Demir'in kaybolmasıyla işler karışır.

Tür: Macera, Komedi

Yönetmen: Mert Can Kesim

Oyuncular: Çiçek Dilligil, Mehmet Aybars Kaya, Seray Ercan

Dehşet Ekranı: Habis Ruh

Duygu ve Mert, korku tarzında bir içerik üretebilmek için lanetli olduğu söylenen ıssız bir eve gider. Evde gece boyu yaşadıkları korkunç olayları kaydeden çift, ertesi gün arkalarında sadece kameralarını bırakarak ortadan kaybolurlar. Kameradaki görüntüler, anlatılanların bir efsane olmadığını gösterir.

Tür: Korku

Yönetmen: Taylan Işıklar

Oyuncular: Ezel Çağlayan, Sonad Ay, Oğuz Kaan Işık

Sıcak Büfe

Babalarından kalan dükkanda büfecilik yaparak geçimlerini sağlayan iki kardeş Cihangir ve Hakan'ın düzenli müşterilerinden biri de yasa dışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryedir. Kardeşlerin hayatı, mafya temsilcisinin büfenin arka deposunda ölmesiyle bambaşka bir hal alır. Cihangir ve Hakan, adamın cesedini denize atıp, çatasında bulunan paraya el koymaya karar verir. Ancak Cihangir ve Hakan için bu hiç de kolay olmayacaktır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Serdar Gözelekli

Oyuncular: Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel

Maske

Mişhe sosyal medyadan çocuklarına zulmeden ebeveynleri, kadınları araçsallaştıran erkekleri ve sadakatsiz partnerleri tespit eder. Kurbanlarını şehirden uzak, izole edilmiş, kimsenin kolayca bulamayacağı gizli bir barınağa çeker. Mihşe burada herkesi cezalandırır. Ancak Mişhe'nin içinde büyüyen karanlık, zamanla kendi sınırlarını aşar. Kendi elleriyle kurduğu adalet düzeni, onu bambaşka bir canavara dönüştürür.

Tür: Korku

Yönetmen: Koray Fındıkoğlu

Oyuncular: Nuri Can Yeniyol, Sertaç Ekici, Kenneth James Dakan

Parmak Çocuk Emma

Hayvan ebeveynler tarafından evlat edinilen minyatür bir insan olan Emma, insan kökenleri hakkındaki gerçeği bilmeye kararlıdır. Bu amaçla yola koyulan Emma'ya yeni dostları dahi kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward eşlik eder. Ancak minik insanlarla dolu gizli bir ada keşfettiğinde, umduğu masal bu değildir. Geçmişinden sırları ortaya çıkarmak için bildiği her şeyi riske mi atacaktır?

Tür: Animasyon

Yönetmen: Leo Lewis Liao

Oyuncular: Niko Gerentes, Natalie Grace, Marissa Pistone

Ayak Takımı

Bir zamanlar suçlu olan Vincent, artık tek istediği karısı Sandy ve oğlu DJ ile birlikte sakin ve huzurlu bir hayat sürmektir. Aile, DJ üniversiteye gitmeden önce yılbaşı gecesini bir kulübede geçirmek ister. Ancak Vincent'ın mirasından mahrum bıraktığı oğlu Rocco ve eski eşi Ruth'un aniden ortaya çıkmasıyla aile mutluluğu birden bozulur. Anne ve oğlu, gangsterler Lefty ve Lonnie'den kaçtıklarını iddia etmektedir. Vincent, uzak durduğu geçmişi ile yeniden yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Komedi, Gerilim

Yönetmen: Dito Montiel

Oyuncular: Jennifer Coolidge, Ed Harris, Gabrielle Union

Ateez World Tour: Towards the Light

Ateez, dünya çapındaki "Towards the Light" turnesini bir konser filmiyle beyazperdeye taşıyor. Yapım, "Will to Power" dünya turnesinin ilk bölümüne eşlik ediyor ve Seul'den Japonya'ya, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar uzanan durakları izleyicilerle buluşturuyor. Performanslara, prova anlarına ve sahne arkası görüntülere odaklanılırken, Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung ve Jongho sahneyi enerji ve hayatla dolduruyor.

Tür: Konser

Yönetmen: Yoondong Oh, Jisoo Lim

Oyuncular: ATEEZ , Hongjoong , Seonghwa