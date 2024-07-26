Bu köyde yaz kış soba yanıyor - Son Dakika
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Bu köyde yaz kış soba yanıyor

Türkiye'nin batısı yanıyor doğusu donuyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde evlerde hala soba yakılıyor. Köy sakinleri, havaların ısınmaması nedeniyle sobaları Temmuz ayında bile kullanmaya devam ediyor.

26.07.2024 00:34
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Bu köyde yaz kış soba yanıyor

Türkiye'nin batısı yanıyor doğusu donuyor

ARDAHAN - Türkiye'de birçok yerde hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkarken, Ardahan'ın Göle ilçesinde evlerde hala soba yakılıyor.

Türkiye'nin batı ve güneyindeki illerde kavurucu sıcaklar yaşanırken, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı 32 kilometre uzaklıktaki Çullu köyünde soğuk hava nedeniyle evlerde sobayla ısınılıyor. Vatandaşlar, kışın kurdukları sobaları, havaların ısınmaması nedeniyle Temmuz ayına rağmen kaldırmadı.

Akşam saatlerinde havaların iyice serinlemeye başlamasıyla soba yaktıklarını söyleyen Köy sakinlerinden Seyfettin Top, "Köyümüzde hem gündüz hem de gece sobalarımız yanıyor. Havalar soğuk, batıda insanlar tişört ile gezerken biz paltoyla dolaşıyoruz. Batıda 40 dereceyi bulan sıcaklıklar var ama bizim burada en yüksek sıcaklık 10 derece ve akşamları biz sobalarımızı yakmazsak evde oturamayız. Çünkü evimiz çok soğuk" dedi.

86 yaşındaki Mehmet Kambur ise akşam saatlerinde hava sıcaklığının 2 derece olduğunu söyleyerek, "Köyümüz kışın çok soğuk oluyor, yazın ise akşam ve sabah soba yakmak zorundayız yoksa üşüyoruz. Sıcaktan batıda insanlar nefes alamazken biz burada üşüyoruz" dedi.

İskender Top'da, sadece son iki gündür güneş yüzü gördüklerini söyleyerek, "Mayıs ayından bu güne kadar hep yaşlı hava etkili oldu. Sadece son iki gündür güneş yüzü gördük. Sobalar devamlı yanıyor. Normalde geceleri eksiye düşmüyor ama 2 dereceye kadar düşüyor. Biz şu anda kapımızın önünde ceketle duruyoruz ve çay keyfi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bu köyde yaz kış soba yanıyor - Son Dakika

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