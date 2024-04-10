Bu mahallenin genci yaşlısı bayram şekeri topluyor - Son Dakika
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Bu mahallenin genci yaşlısı bayram şekeri topluyor

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde genç-yaşlı demeden vatandaşlar bayram şekeri toplama geleneğini yaşatıyor. Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şeker toplama geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Gördes'in Kuşluk Mahallesi'nde de bu gelenek yıllardır çocukların dışında genç ve yaşlılar tarafından da sürdürülüyor. Bayram namazı sonrası, her evin önünde şeker, çikolata, kek gibi atıştırmalıklar hazırlanırken, mahalle halkı kendilerini ziyarete gelen genç, yaşlı ve çocuklara ikramda bulunuyor. Gördes'in 50 haneli ve yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Kuşluk Mahallesi'nde geleneği sürdürdüklerini belirten mahalle sakinlerinden Hakkı Güzel, 'Köyümüzün adeti olan her yıl Ramazan Bayramı'nda bayram namazından sonra köyümüzde genç yaşlı demeden komşularımız şeker, çikolata ve atıştırmalık dağıtıyorlar. Bu geleneği yaşatıyorlar. Her geçen yıl katılım artıyor. Farklı şehirlerde oturan köylülerimiz de köyümüze gelip bu geleneğe sahip çıkıyorlar. Aslında burada şeker bahane. Bu bahaneyle köyümüzün gençleri ve yaşlıları birbirleriyle bayramlaşma fırsatı buluyor' dedi.

10.04.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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Bu mahallenin genci yaşlısı bayram şekeri topluyor

Asırlardır süren bayram geleneği yaşatılıyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde genç-yaşlı demeden vatandaşlar bayram şekeri toplama geleneğini yaşatıyor.

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şeker toplama geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Gördes'in Kuşluk Mahallesi'nde de bu gelenek yıllardır çocukların dışında genç ve yaşlılar tarafından da sürdürülüyor. Bayram namazı sonrası, her evin önünde şeker, çikolata, kek gibi atıştırmalıklar hazırlanırken, mahalle halkı kendilerini ziyarete gelen genç, yaşlı ve çocuklara ikramda bulunuyor. Gördes'in 50 haneli ve yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Kuşluk Mahallesi'nde geleneği sürdürdüklerini belirten mahalle sakinlerinden Hakkı Güzel, "Köyümüzün adeti olan her yıl Ramazan Bayramı'nda bayram namazından sonra köyümüzde genç yaşlı demeden komşularımız şeker, çikolata ve atıştırmalık dağıtıyorlar. Bu geleneği yaşatıyorlar. Her geçen yıl katılım artıyor. Farklı şehirlerde oturan köylülerimiz de köyümüze gelip bu geleneğe sahip çıkıyorlar. Aslında burada şeker bahane. Bu bahaneyle köyümüzün gençleri ve yaşlıları birbirleriyle bayramlaşma fırsatı buluyor" dedi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Gördes, Manisa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu mahallenin genci yaşlısı bayram şekeri topluyor - Son Dakika

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