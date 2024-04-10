Bu mahallenin genci yaşlısı bayram şekeri topluyor
Asırlardır süren bayram geleneği yaşatılıyor
MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde genç-yaşlı demeden vatandaşlar bayram şekeri toplama geleneğini yaşatıyor.
Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şeker toplama geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Gördes'in Kuşluk Mahallesi'nde de bu gelenek yıllardır çocukların dışında genç ve yaşlılar tarafından da sürdürülüyor. Bayram namazı sonrası, her evin önünde şeker, çikolata, kek gibi atıştırmalıklar hazırlanırken, mahalle halkı kendilerini ziyarete gelen genç, yaşlı ve çocuklara ikramda bulunuyor. Gördes'in 50 haneli ve yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Kuşluk Mahallesi'nde geleneği sürdürdüklerini belirten mahalle sakinlerinden Hakkı Güzel, "Köyümüzün adeti olan her yıl Ramazan Bayramı'nda bayram namazından sonra köyümüzde genç yaşlı demeden komşularımız şeker, çikolata ve atıştırmalık dağıtıyorlar. Bu geleneği yaşatıyorlar. Her geçen yıl katılım artıyor. Farklı şehirlerde oturan köylülerimiz de köyümüze gelip bu geleneğe sahip çıkıyorlar. Aslında burada şeker bahane. Bu bahaneyle köyümüzün gençleri ve yaşlıları birbirleriyle bayramlaşma fırsatı buluyor" dedi.
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Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündeme gelen Ahmet Tatlıses hastane odasından fotoğraf paylaştı. Tatlıses'in bayram boyunca hastanede kontrol altında tedavisinin devam edeceği öğrenildi.
Apple, yıllar sonra Apple TV için bazı önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yazılım betasında yer alan referanslar, cihaz için yeni tasarımlar üzerinde çalıştığını gösterdi. Bu kapsamda dahili kameralı bir Apple TV söylentisi devam ediyor. Günümüzde Apple TV; AirPlay aracılığıyla FaceTime aramalarını destekliyor. Ancak cihazı bir iPhone veya iPad ile eşleştirmek gerekiyor. Apple'ın yıllardır görüntülü arama için kameraya sahip Apple TV geliştirdiği iddia ediliyordu. Bu söylentiler yeniden gün ışığına çıkmış durumda. Kamera eksikliği, Apple'ın tüketici cihazları serisindeki birkaç önemli eksiklikten biri olarak öne çıkıyor. Yeni iddialar, Apple'ın son iki yılda bu açığı kapatabilecek çeşitli tasarımlar denediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Apple'ın iPad ve HomePod'u tek bir cihazda birleştiren 'HomeHub' adlı bir cihaz geliştirdiği belirtilmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, tvOS betalarında yayınlanmamış Apple TV modellerine ve sürücülere bazı atıflar yapılmıştı. Bu da kamera donanımlı bir Apple TV iddialarını güçlendirdi. En son 2024'ün başında yayınlanan bir tvOS betası, A16 Bionic çipli yeni bir Apple TV modelini gözler önüne serdi. Bu cihazın görüntülü arama yapabileceğini de söylentiler arasında. Apple'a yakın son kaynaklar, şirketin 'FaceTime için bir kamera ve hareket tabanlı kontroller içeren yenilenmiş Apple TV' üzerinde çalıştığını dile getirdi. Apple'ın henüz böyle bir cihazı resmi olarak onaylamadığını belirtelim.
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