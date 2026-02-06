Buca'dan Deprem Bölgesine Eğitim Köprüsü - Son Dakika
Buca'dan Deprem Bölgesine Eğitim Köprüsü

06.02.2026 13:50  Güncelleme: 14:44
Buca Belediyesi, depremzedelere eğitim desteği sunan Dijital Dershane platformunu Adıyaman'daki öğrencilere açtı. Başkan Duman, 'Eğitim köprüsü kuruyoruz' dedi.

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaklaşık 20 bin öğrenciye hizmet veren "Dijital Dershane" platformunu deprem bölgesindeki öğrencilere de açtıklarını belirterek, "Buca'dan Adıyaman'a bir eğitim köprüsü kuruyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, eğitim projesi Dijital Dershane'nin kapılarını ücretsiz olarak depremden etkilenen Adıyaman'a açtı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 6 Şubat felaketinin izlerini silmek için eğitimin kritik rolüne değinerek, "Bu iş birliği ile Anadolu'nun kalbine bir eğitim köprüsü kuruyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız sadece bina inşa etmek değil, geleceği inşa etmektir. Sosyal belediyecilik, kimsenin kimsesiz kalmadığı bir düzendir. Adıyaman'da, Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere ile omuz omuzayız. Adıyamanlı evlatlarımızın eğitim maratonunda Buca her zaman yanlarında olacak. Anadolu'nun imece kültürünü dijital dünyaya taşıyoruz" diye konuştu.

Adıyamanlı gençlere Başkan Duman'dan mesaj

Depremzede öğrencilere seslenen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Siz yeter ki çalışın, biz mesafeleri silmeye, omuzlarınızdaki yükü paylaşmaya hazırız. Görkem abiniz olarak her an yanınızdayım" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise tüm hemşehrileri adına Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a ve Buca halkına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Kardeş belediyemiz İzmir Buca Belediyesi ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında depremden etkilenen, zorlu koşullarda sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimiz Dijital Dershane hizmetinden ücretsiz yararlanacak."

Hatay ve diğer ilçelerde de yaşama geçiyor

Öte yandan Dijital Dershane, çok yakın zamanda Defne Derneği ile imzalanacak iş birliği protokolü çerçevesinde Adıyaman'ın yanı sıra bölgedeki diğer illere de açılacak. Bu kapsamda bölgede 100 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor.

Buca Belediyesi Dijital Dershane, okul öncesinden ilkokul, ortaokul, lise ve mezun grubuna kadar geniş bir yelpazede, LGS ve YKS hazırlık süreçlerini kapsayan 4K çözünürlüklü videolar, canlı dersler ve yapay zeka destekli dijital konu testleri ve online deneme sınavları sunuyor. Deprem bölgesindeki öğrenciler Dijital Dershane'ye, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından ulaşabilecekler.

Kaynak: ANKA

