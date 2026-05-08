Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Beş Çayı" Na Konuk Oldu

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen "Beş Çayı" etkinliğine konuk oldu. Başkan Duman, "Buca için dertlenen biriyim, sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyorum" mesajını verdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'nde bölgede oturan kadınlar ve merkezden faydalanan kursiyerler ile buluştu. Geleneksel "beş çayı" konseptinde düzenlenen etkinlikte, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ikram edilen çay ve kısır eşliğinde talepleri dinledi. Mahalle ve merkeze dair önerileri not alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadınların sosyal hayatta daha görünür olduğu, sürekli öğrenerek kendisini geliştirdiği ve kentin her noktasında özgürce var olabildiği bir Buca inşa etmek için çalışmalarını sürdüreceği sözünü verdi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Sohbetinde Buca'ya olan bağlılığını dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı: "Ben Buca için dertlenen, bu kenti her sokağıyla hisseden biriyim. Tek amacımız sizlere daha konforlu, daha güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir Buca sunmak. Sizlerin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek adına tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

Etkinlik sonunda kadınlar, mahallelerinde yeni hizmete açılan Gülşah Durbay Kadın danışma Merkezi sayesinde evlerinden çıktıklarını, sosyal yaşama katıldıklarını, merkezde gerçekleştirilen yoga, pilates etkinlikleri ile kendilerini zinde hissettiklerini ifade ederek Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a çok teşekkür ettiler.