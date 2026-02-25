Buca Belediye Başkanı Duman, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Buca Belediye Başkanı Duman, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi

25.02.2026 12:18  Güncelleme: 13:47
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği iftar programında, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Bizler için en büyük görev, her zaman yanınızda olmak ve bu vefayı diri tutmaktır" dedi.

Buca Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için Gölet Tesisleri'nde iftar programı düzenledi. Programa Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Muammer Alper, Buca İlçe Emniyet Müdürü Nazmi Keçeci, Buca İlçe Jandarma Komutanı Yb. Engin Sakallıoğlu, Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Cihan Arslan katıldı.

Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunuldu.

"Birliktelik bizim en büyük gücümüzdür"

Ailelerle sohbet eden Başkan Görkem Duman, "Bizler, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' şiarıyla büyümüş bir nesiliz. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, bizim başımızın tacıdır. Bizler için en büyük görev, her zaman yanınızda olmak ve bu vefayı diri tutmaktır. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Bu akşam bu sofrada oluşan bu birliktelik, bizim en büyük gücümüzdür. Rabbim tuttuğumuz oruçları, duaları kabul etsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Görkem Duman, Güncel, İftar, Son Dakika

