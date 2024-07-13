Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Duman, sorunları yerinde tespit ederek çözüm önerileri sunuyor.

13.07.2024 16:18  Güncelleme: 17:05
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(İZMİR)- Mahalle ziyaretlerine devam eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'nın hizmet haritasını oluşturuyoruz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kısa zamanda 47 mahallenin tümünü gezecek olan Başkan Duman, son olarak Yiğitler, Buca Koop, Şirinkapı ve Efeler mahallelerine gitti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Duman, yaptığı ziyaretlerin sorunları yerinde tespit ederek çözümleri belirleme noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Esnaf ve vatandaşı dinleyen Başkan Duman, mahallelerde çözüm bekleyen konuları tek tek not aldı.

"Koordineli çalışacağız"

Bucalılarla birlikte Buca'nın hizmet haritasını oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem, "Sabah erken saatlerde kalkıp önce mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Ardından belediyeye geçiyorum. Bu ziyaretlerin sorunları yerinde görerek en çabuk ve en doğru kararı almak anlamında gerekli olduğuna inanıyorum. Vatandaşlarımız bir sorun olduğu zaman ilk önce muhtarlarımıza geliyorlar. Öncelikli olarak koordineli bir şekilde çalışarak aksaklıkları giderelim, temel hizmetleri verelim. Bunu iyi bir iletişim dili kurarak sağlayabiliriz. El ele, kol kola güzel Buca'mız için çok iyi hizmetler yapacağımıza inancım tam" diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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