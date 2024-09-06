Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şampiyon Tenisçi Yağız Gündoğdu\'yu Makamında Ağırladı

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şampiyon tenisçi Yağız Gündoğdu'yu makamında konuk etti. Genç sporcuya raket hediye eden Belediye Başkanı Duman, "Bu raketle senden yeni bir şampiyonluk bekliyoruz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye Tenis Federasyonu'nun 26-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği 14 Yaş Türkiye Çiftler Şampiyonası'nda birinci olan Belediye Spor Kulübü sporcusu Yağız Gündoğdu'yu ağırladı. Gündoğdu'ya ziyarette Buca Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Münir Yersu, antrenörü Raşit Şenyuva ve annesi Bilgen Gündoğdu eşlik etti. Başarılı sporcu kazandığı plaketi Başkan Görkem Duman'a takdim etti.

Genç sporcuya raket ediye etti

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sporcu kimliği olan ilçelerin her zaman daha öne çıktığını ifade ederek, ilçede tenis sporuna duyulan heyecanı yükseltmek istediklerini söyledi. Bunun için de spor tesislerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Duman, "Çalışmalar yapalım ki Yağız gibi kardeşlerimizin sayısı artsın. Buca'mız daha çok sporcularıyla, başarılarıyla anılsın. Sporcu kimliği olan kentler, ilçeler her zaman öne çıkar. Spora olan ilgiyi artırmak için tesisin de bakımını yapıp elden geçirmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımıza başladık, bittiğinde tesis çok güzel olacak. Bu raketle senden bir şampiyonluk bekliyoruz" dedi.

Yağız Gündoğdu ise sekiz yıldır Buca Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini, öğretmenlerinin kendisine büyük destek olduğunu söyledi. Başarılı sporcu, sağladığı imkanlardan dolayı Buca Belediyesi'ne teşekkür etti.