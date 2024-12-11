Buca Belediye Lokantaları'ndan Öğrencilere ve Emeklilere Destek - Son Dakika
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Buca Belediye Lokantaları'ndan Öğrencilere ve Emeklilere Destek

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Buca Belediyesi, ekonomik zorluklar içinde yaşayan öğrenci ve emeklilere yönelik 4 çeşit yemeği 45 lira karşılığında sunarak önemli bir hizmet sağlıyor. Başkan Görkem Duman, üçüncü lokantayı açacaklarını duyurdu.

11.12.2024 12:04  Güncelleme: 12:43
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(İZMİR)- Buca Belediye Lokantaları, öğrenciye ve emekliye can suyu oldu. Lokantalarda 4 çeşit yemek 45 liradan satışa sunulurken Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çok yakında üçüncü lokantayı açacaklarını duyurdu.

Ekonomik zorluklar yüzünden birçok kişinin sağlıklı gıdaya ulaşmadığı bugünlerde Buca Belediyesi, vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. 4 çeşit yemeğin 45 lira olduğu belediye lokantaları, özellikle öğrenciler ve emeklilerden büyük ilgi görüyor. Uğur Mumcu Caddesi ve Gediz Ek Hizmet Binası'nda bulunan lokantalar, hafta içi her gün 11.30 ila 16.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kısa zamanda üçüncü lokantayı da hizmete açacaklarını belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Yerel yönetim olarak bu süreçte bir sorumluluk almak istedik. Olabildiğince uygun rakamla vatandaşlarımızın sağlıklı, lezzetli, temiz gıdaya ulaşmasını hedefledik. Ayrıca lokantalarımızda 'Askıda Yemek' uygulamasını da hayata geçirdik. Buca'mızda dayanışmayı büyütmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Sadece çorba 100 lira"

Belediyenin bu projesinin özellikle öğrencilerin yüzünü güldürdüğünü belirten emekli Filiz Eraslan, "Sadece bu çorba dışarıda 100 lira. Öğrenci bu rakamı nasıl versin? Bu öğrenci ne yesin? Kitap mı alsın, ev kirasını mı versin? Su parasını mı versin" dedi.

Başkan Görkem Duman'a teşekkür

Öğrenci Ali Ögel, bu zamanda 45 liraya hiçbir şey bulunamayacağını dile getirerek, "Bir simit 20 lira… Yemekler, lezzet olarak da çok iyi. Normalde ben çorba içmem ama burada çorbayı bitirdim. Öğrenciler olarak buradan Belediye Başkanımız Görkem Duman'a selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz, teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Askıda yemek uygulamasındandan yararlanıyoruz"

Askıda Yemek uygulamasından faydalandıklarını söyleyen öğrenci Ayşegül Yorgun, " Her gün aynı şeyi yiyemiyorsun, ev yemeği arıyorsun. Önce yemeği ücretli olarak yedik. Sonra askıda yemek imkanı olduğunu söylediler. Ondan da yararlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok güzel yemekler çıkıyor"

Her gün Belediye Lokantası'na geldiğini anlatan emekli Korkmaz Pehlivan, "Çok güzel yemekler çıkıyor. Bir sürü vatandaşımız yemek yiyor. Allah razı olsun" dedi.

Sağlıklı menüler

Öğrenci Hamza Bayram ise lokantadaki sağlıklı menülere dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Öğrenciler soslu döner yiyorlar ya da gidip burgercilerden hamburger yiyorlar. Öğrenci yemek yapmaya zaman ayırmak zorunda. Yemek yapmakla mı uğraşacak, ders çalışmakla mı uğraşacak? Marketten pirincini sebzesini alsa 50 lira tutacak. Yaşanan bu geçim sıkıntısında, belediyelerin hayata geçirdiği bu hizmetin bizlere çok faydası oluyor."

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Yönetim, Görkem Duman, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Lokantaları'ndan Öğrencilere ve Emeklilere Destek - Son Dakika

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