Buca Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları Devam Ediyor

Buca Belediyesi, gelecek 5 yılı kapsayan yol haritasının belirlendiği; misyon, vizyon ve temel çalışma ilkelerinin tanımlandığı 'Buca Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan' çalışmalarına devam ediyor.

26.07.2024 12:37
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, gelecek 5 yılı kapsayan yol haritasının belirlendiği; misyon, vizyon ve temel çalışma ilkelerinin tanımlandığı "Buca Belediyesi 2025 – 2029 Dönemi Stratejik Plan" çalışmalarına devam ediyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, idaresinde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personelin katıldığı çalışmalarda ilçenin geleceği planlanırken, şeffaf yönetim anlayışı ve Bucalıların huzur içinde yaşadığı bir ilçe hedefi ön planda tutuluyor. Buca'nın önümüzdeki 5 yılına ışık tutacak "Buca Belediyesi Stratejik Plan" çalışmalarının sorumlu birim amirleri tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yerel yönetim çalışmalarında halkın onayını alacağı bir başarı öyküsü yazmak istediklerini ve bu teveccühe talip olduklarını söyledi.

"Hayalimi gerçekleştirdim"

Doğup büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği Buca'da belediye başkanlığı görevine gelerek en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Duman, "Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın keyif almalarını sağlamak için katılımcı bir demokrasi anlayışını benimsiyoruz. Herkesin söz sahibi olduğu bir ortamda, gücümüzü birleştirerek Buca'yı daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Bu süreçte, adil ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, alacağımız her kararda ilçemizin tüm dinamiklerini ve fikirlerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz" dedi.

"Tüm incelikleri düşündük"

Belediye başkanlığı hayalinden sonra yerel yönetimler anlamında bir başarı öyküsü yazmak için bu göreve talip olduğunu anlatan Başkan Duman, "Bu nedenle yol arkadaşlarımızla birlikte detaylı bir planlamayla tüm inceliklerin düşünüldüğü programlarımızı hazırladık. Yoğun bir çalışma ile geleceğin Buca'sının vizyonunu oluşturacağız. İzmir'in marka ilçelerinden olan; yeşiliyle, tarım ürünleriyle, tarihiyle sembol bir bölge olan Buca'mızı hak ettiği noktalara taşıyacak olan ve 5 yılımızı kapsayan bu Stratejik Plan çalışmasına çok önem veriyorum. Görev süremiz boyunca önceliğimiz planlı kentleşme, yeşil alanların artırılması, vatandaşlarımızın hizmetlere rahat ulaşması ve her komşumuzun huzur içinde yaşadığı bir Buca hedefindeyiz. Yeşilimize yeşil katarken, plansız yapılaşmanın önüne geçeceğiz. Bucalı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerin yanında engelli bireylerin kendilerini huzurlu hissettiği, yaş almış büyüklerimizin her anlamda burada yaşamaktan keyif aldığı, gençlerin ve çocukların oyun alanlarından spor tesislerine kadar her istediğinin karşılandığı bir ilçe yaratmayı hedefliyoruz. Bunların yanında temel hizmetlerimizde aksama olmadan tam bir makine gibi çalışan bir sistemi kurarak sokaklarımızın ve parklarımızın tertemiz olduğu, yol probleminin en aza indiği bir 5 yıl hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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